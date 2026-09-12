Zelenskiy'i hem davet etti, hem de sert yüklendi: "İyi karakter eksikliği var"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi kapsamında görüşme isteğine cevap verdi. Lavrov, Zelenskiy’nin görüşmek istemesi halinde "Moskova'ya gelebileceğini" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi kapsamında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Lavrov, Zelenskiy’nin sürekli seyahat ettiğini belirterek, “Zelenskiy sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizim ise ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var” dedi.

"İSTİYORSA MOSKOVA'YA GELEBİLİR"

Lavrov, Zelenskiy’nin Putin ile görüşmek istemesi halinde Moskova’ya gelebileceğini ifade ederek, “Görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelebilir” diye konuştu.

Rus Bakan, Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov’un da konuya ilişkin daha önce açıklama yaptığını hatırlatarak, “Bu kişiye davetiye gönderildi. Görüşmek istiyorsa gelsin” ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNDE İYİ KARAKTER EKSİKLİĞİ VAR"

Lavrov, Rusya'nın görüşme konusunda iyi niyet gösterdiğini savunarak, “Bu halihazırda bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi, çünkü kendisi hala Putin ve ekibiyle temasları yasaklayan kararını iptal etmedi” dedi. Lavrov ayrıca, “Bizde iyi niyet eksikliği yok ancak, anladığım kadarıyla kendisinde iyi karakter eksikliği var” ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Zelenskiy, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, kendisinin ve Putin'in davet edilmesi halinde Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Putin ile görüşmeye istekli olduğunu söylemişti.

Zelenskiy, görüşmeye ilişkin, “Buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele, sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur. Sonuç önemlidir” ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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