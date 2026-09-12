Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz'ün düğün takıları bulundu! Dikkat çeken döviz ve telefon detayı

Kara para soruşturmasında "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmış, eşi Çağla Öz ise kayıplara karışmıştı. Çiftin düğününde takılan altınlar Van'da bir evden çıktı. Evde binlerce lira, euro, dolar ve BAE dinarı, 66 bilezik ve çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Ayrıca açılmamış iPhone 17 Pro Max ve üzerinde “24 VKH” ibaresi bulunan altın renkli kaplamalı iPhone ele geçirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünya evine giren "Vanlı Kara Haydar" olarak kendisini tanıtan Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı.

Gözaltı kararı verilen Çağla Öz ise kayıplara karışırken, düğünde sergilenen altınlar bulundu. Tançalan'ın 'Kuyumcudan kiraladım' dediği altınlar, Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evden çıktı.

66 BİLEZİK, ÇOK SAYIDA ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı aramada, Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaportun yanı sıra çok sayıda ziynet eşyası, döviz ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Vanlı Kara Haydar ve Çağla Özün düğün takıları bulundu! Dikkat çeken döviz ve telefon detayı

Aramada ele geçirilenler arasında; 66 adet çeşitli ebatlarda altın olduğu değerlendirilen bilezik, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zincir, yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda başka bir zincir kolye, büyük set gerdanlık, altın olduğu değerlendirilen kemer, bileklikler, künyeler, yüzükler, küpeler ve kol düğmeleri yer aldı.

Vanlı Kara Haydar ve Çağla Özün düğün takıları bulundu! Dikkat çeken döviz ve telefon detayı

BİNLERCE LİRA, DOLAR, EURO VE BAE DİREHİM BULUNDU

Ayrıca evde; 90 bin 800 TL, 4 bin 300 Euro, 12 bin 50 ABD Doları ve 89 bin BAE Dirhemi bulundu. Dosya kapsamında 3 adet farklı meblağlarda çek ile üzerinde isim ve rakamların bulunduğu iki sayfalık ajanda kâğıdına da el konuldu.

Vanlı Kara Haydar ve Çağla Özün düğün takıları bulundu! Dikkat çeken döviz ve telefon detayı

“24 VKH” İBARELİ ALTIN RENKLİ TELEFON

Aramada dikkat çeken materyaller arasında açılmamış kutu iPhone 17 Pro Max, üzerinde “24 VKH” ibaresi bulunan altın renkli kaplamalı iPhone ile altın renkli tuşlu bir cep telefonu da yer aldı.

Vanlı Kara Haydar ve Çağla Özün düğün takıları bulundu! Dikkat çeken döviz ve telefon detayı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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