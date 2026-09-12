Samsunspor-Arca Çorum FK maçı canlı yayın bilgileri netleşti. Ligde aynı puana sahip iki ekibi karşı karşıya getirecek maç için "Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir" aramaları hız kazandı. Samsunspor-Çorum FK canlı yayın kanalı ve karşılaşmanın başlama saati belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. İlk 4 haftada birer galibiyet ve beraberlik alan Samsunspor ile Arca Çorum FK, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da haftaya 4 puanla girerken mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Samsunspor'da sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle kadroda önemli eksikler bulunuyor.

SAMSUNSPOR-ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Arca Çorum FK maçı 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde iki takım da ligde 4'er puana sahip. Samsunspor geride kalan 4 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alırken Arca Çorum FK de aynı sonuçlarla 4 puan topladı. Çorum temsilcisi son lig karşılaşmasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederken, Samsunspor Kocaelispor deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Samsunspor-Arca Çorum FK maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın bilgileri belli oldu

SAMSUNSPOR-ARCA ÇORUM FK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor-Arca Çorum FK karşılaşması beIN Sports 1'den canlı olarak izlenebilecek. Samsunspor sahasında oynayacağı karşılaşmayla ligde yeniden çıkış yakalamayı hedeflerken Arca Çorum FK ise deplasmandaki ilk galibiyetinin peşinde olacak.

Samsunspor-Arca Çorum FK maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın bilgileri belli oldu

SAMSUNSPOR-ARCA ÇORUM FK CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Samsunspor-Arca Çorum FK maçı 12 Eylül Cumartesi saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayın adresi beIN Sports 1 olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadelede düdüğü hakem Ali Şansalan çalacak.

Ev sahibi ekipte Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou'nun sakatlıkları sürerken Elliot Watt cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Tanguy Coulibaly'nin oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netleşecek. Yeni transfer Muhammed Bayo'nun da ilk kez Samsunspor kadrosunda yer alması bekleniyor.

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