Fransa'daki tren faciasında sabotaj şüphesi: Rayları söküp ray üzerine koydular

Fransa'nın Seine-Maritime bölgesinde Rouen ile Caen arasında sefer yapan bölgesel bir TER treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık kırk kişi yaralanırken, soruşturmacılar olayda kasıtlı eylem ihtimalini ön plana çıkardı.

Fransa'nın Seine-Maritime bölgesinde cuma akşamı meydana gelen tren kazasına ilişkin soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Rouen ile Caen arasında sefer yapan TER treninin Cléon yakınlarında raydan çıkmasının ardından yaklaşık 40 kişi yaralandı.

RAYI SÖKÜP HATTIN ÜZERİNE Mİ KOYDULAR?

Franceinfo'nun adli kaynaklara dayandırdığı haberine göre soruşturmacılar, kazanın kasıtlı bir eylem sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

İlk incelemelerde olay yerinde bir ray bulundu. Polis kaynağı, söz konusu rayın yerinden sökülerek demir yolunun üzerine konulmuş olabileceği ihtimalinin araştırıldığını söyledi.

MAKİNİSTİN TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Rouen Savcısı Gallois, soruşturmayı Rouen adli polisinin devraldığını açıkladı. Tren makinistine uygulanan alkol ve uyuşturucu testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

Rouen Savcı Yardımcısı Albert ise soruşturmanın kapsamına işaret ederek, "Soruşturma uzun sürecek" dedi.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Kazanın ardından Rouen ile Elbeuf arasındaki tren trafiği her iki yönde durduruldu. Caen ile Elbeuf arasındaki seferler ise normal şekilde devam ediyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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