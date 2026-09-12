ATV ekranlarının yeni sezon yapımları arasında yer alan Mercan Köşk çekim yeri ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin merak ettiği diziler arasında yer buldu. Başrollerini Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı yapımın ilk bölümü büyük ilgi görürken ''Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi konakta?'' merak ediliyor. İşte, Mercan Köşk çekim yeri ve oyuncu kadrosu...

İki aile arasındaki geçmişten gelen husumet, aile sırları, intikam ve imkansız bir aşk ekseninde gelişen olayların anlatıldığı Mercan Köşk dizisinin 2. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölüm heyecanla beklenirken gözler ise Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi konakta sorularına çevrildi.

Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi konakta? Mercan Köşk çekim yeri ve oyuncu kadrosu gündemde!

MERCAN KÖŞK NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ KONAKTA?

Mercan Köşk dizisinin çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılıyor. Dizide adını da aldığı Mercan Köşk'ün çekimleri ise Tarsus'taki tarihi Hayyürnisa Konağı'nda gerçekleştiriliyor. Tarsus'un geçmişten günümüze taşıdığı tarihi yapıların yanı sıra bölgedeki portakal bahçeleri de dizinin çekimlerinde kullanılan dikkat çekici mekanlar arasında.

Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi konakta? Mercan Köşk çekim yeri ve oyuncu kadrosu gündemde!

MERCAN KÖŞK OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka - Aras Akıncı

Hafsanur Sancaktutan - Cemre Demiray

Bertan Asllani - Toprak Mercandağ

Mehmet Özgür - Esved Hozan

Zeyno Eracar - Behiye Hozan

Ulviye Karaca - Hafsa Mercandağ

Tülin Özen - Suna Mercandağ

Halil Babür - Selçuk Mercandağ

Haki Biçici - Rıza

Can Bartu Arslan - Mert Demiray

Zehra Kelleci - Gülcan Hozan

Merve Şeyma Zengin - Eslem Hozan

Selin Köseoğlu - Hülya Mercandağ

Berna Cındıl - Defne Hozan

Mehmet Avcı - Cahit Mercandağ

Engin Yüksel - Seyit

Taha Baran Özbek - Poyraz Mercandağ

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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