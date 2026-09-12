Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi konakta? Mercan Köşk çekim yeri ve oyuncu kadrosu gündemde!
ATV ekranlarının yeni sezon yapımları arasında yer alan Mercan Köşk çekim yeri ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin merak ettiği diziler arasında yer buldu. Başrollerini Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı yapımın ilk bölümü büyük ilgi görürken ''Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi konakta?'' merak ediliyor. İşte, Mercan Köşk çekim yeri ve oyuncu kadrosu...
İki aile arasındaki geçmişten gelen husumet, aile sırları, intikam ve imkansız bir aşk ekseninde gelişen olayların anlatıldığı Mercan Köşk dizisinin 2. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölüm heyecanla beklenirken gözler ise Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi konakta sorularına çevrildi.
MERCAN KÖŞK NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ KONAKTA?
Mercan Köşk dizisinin çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılıyor. Dizide adını da aldığı Mercan Köşk'ün çekimleri ise Tarsus'taki tarihi Hayyürnisa Konağı'nda gerçekleştiriliyor. Tarsus'un geçmişten günümüze taşıdığı tarihi yapıların yanı sıra bölgedeki portakal bahçeleri de dizinin çekimlerinde kullanılan dikkat çekici mekanlar arasında.
MERCAN KÖŞK OYUNCULARI KİMLER?
Kubilay Aka - Aras Akıncı
Hafsanur Sancaktutan - Cemre Demiray
Bertan Asllani - Toprak Mercandağ
Mehmet Özgür - Esved Hozan
Zeyno Eracar - Behiye Hozan
Ulviye Karaca - Hafsa Mercandağ
Tülin Özen - Suna Mercandağ
Halil Babür - Selçuk Mercandağ
Haki Biçici - Rıza
Can Bartu Arslan - Mert Demiray
Zehra Kelleci - Gülcan Hozan
Merve Şeyma Zengin - Eslem Hozan
Selin Köseoğlu - Hülya Mercandağ
Berna Cındıl - Defne Hozan
Mehmet Avcı - Cahit Mercandağ
Engin Yüksel - Seyit
Taha Baran Özbek - Poyraz Mercandağ