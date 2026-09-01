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Tuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilçede? Tuzlu Kahve çekim yerleri

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Tuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilçede? Tuzlu Kahve çekim yerleri
Fotoğraf Başlığı Tuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilçede? Tuzlu Kahve çekim yerleri

Star TV'nin yeni aile komedisi Tuzlu Kahve, güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra çekim mekanlarıyla da merak konusu oldu. İstanbul'un köklü ailelerinden Derin ile Amerika'dan dönen Mehmet'in hikayesini konu alan yapımın çekim yerleri ve dizide kullanılan mekanların hangi ilçelerde bulunduğu araştırılıyor.

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Poll Films imzalı Tuzlu Kahve, 1 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Derin ve Mehmet'in evlilik kararıyla birbirinden farklı iki ailenin karşı karşıya gelmesini anlatan dizinin hikayesi İstanbul'da geçiyor.

TUZLU KAHVE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tuzlu Kahve dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Son dönemde paylaşılan çekim yeri bilgilerine göre yapımda İstanbul'un farklı semtlerindeki dış mekanların yanı sıra Beykoz bölgesindeki dizi ve film platolarından da yararlanılıyor. Senaryonun merkezinde İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet bulunuyor. İki gencin evlenme kararı sonrasında farklı hayat tarzlarına sahip ailelerin bir araya gelmesiyle başlayan hikayede, İstanbul'un farklı yüzlerini yansıtan dış mekanlar ile kapalı setler birlikte kullanılıyor.

Tuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilçede? Tuzlu Kahve çekim yerleri
Başlık ResmiTuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilçede? Tuzlu Kahve çekim yerleri

TUZLU KAHVE HANGİ İL, İLÇEDE ÇEKİLİYOR?

Tuzlu Kahve İstanbul'da çekiliyor ve çekimlerde öne çıkan ilçelerden biri Beykoz. Güncel çekim yeri bilgilerinde Beykoz'daki dizi-film platolarının yapım tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte dizinin bütün sahnelerinin tek bir ilçede çekildiğini söylemek doğru değil. İstanbul'un farklı bölgeleri hikayenin ihtiyacına göre çekimlerde kullanılıyor.

Tuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilçede? Tuzlu Kahve çekim yerleri
Başlık ResmiTuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilçede? Tuzlu Kahve çekim yerleri

TUZLU KAHVE DİZİSİNDEKİ KÖŞK NEREDE?

Dizide görülen köşk ve diğer dikkat çekici mekanların açık adresleri Star TV veya yapım şirketi tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı. Çekimlerin bir bölümününi platolarda gerçekleştiği biliniyor.

Tuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilçede? Tuzlu Kahve çekim yerleri
Başlık ResmiTuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilçede? Tuzlu Kahve çekim yerleri

TUZLU KAHVE OYUNCULARI

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen'i bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden değerli isimlerini bir araya getiriyor.

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