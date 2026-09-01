Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden: Cihan Kamer isimleri canlı yayında açıkladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, sponsorluk anlaşması töreninde transfer çalışmaları ve takıma veda edecek isimler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kamer; Kamer; Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Anderson Talisca'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, sarı-lacivertlilerde gerçekleşecek 4 ayrılığı canlı yayında duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov: Yedek değil çilek!

"BECAO, CARLOS VE ÇAĞLAR GİDİYOR"

Sponsorluk töreninde kameralar karşısına geçen Cihan Kamer, "Bizde bekleyen 2-3 futbolcu var, nasıl olsa lisans iptal olacak, 2-3 senelik parayı alacağız, cezalarını da alacağız, gideceğiz istediğimiz takımda oynayacağız diye bekleyenler vardı. Bugün itibarıyla Rodrigo Becao, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak" dedi.

Çağlar Söyüncü
Başlık ResmiÇağlar Söyüncü

"GENÇ BİR OYUNCU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sarı-lacivertli yönetici, "23 yaş altı çalışmamız var. Transfer Avrupa'da bu gece, bizde 4'ünde bitiyor. Bizim 1-2 gün içinde genç, 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde, hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de Ederson için sürpriz gelişme: Net karar verildi

"8 MİLYON EURO DAHA ÖDEYECEĞİZ"

Kamer, "Satışlarla ve UEFA'dan gelen parayla ekonomimiz rahatlandı deniyor ama örnek olsun diyorum; Diego Carlos'u gönderiyoruz ama 8 milyon Euro daha transfer bedeli ödeyeceğiz. Gönderdiklerimizden transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik ama 8 milyon Euro transfer taksidi var" sözlerini sarf etti.

Diego Carlos
Başlık ResmiDiego Carlos

"TALISCA'YI ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ"

Futboldan sorumlu yönetici olan Kamer, "İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Anderson Talisca
Başlık ResmiAnderson Talisca
ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov: Yedek değil çilek!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
Genç kadınlar belediyede işe yerleştirilmiş
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
Tır dorsesinin altında yakalanmıştı...
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
Erdoğan, Putin ve Lukaşenko ne konuştu?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
Ağustosta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?
YÜREK YAKAN DETAY!
YÜREK YAKAN DETAY!
Kayıp gencin fedakarlığı ortaya çıktı
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
Vedalar canlı yayında tek tek açıklandı
"ÜÇ MÜSLÜMAN GÜÇ BİR ARADA"
Kritik anlaşma İsrail ve Yunanistan'ın uykularını kaçırdı
BÜYÜME SONRASI FAİZ BEKLENTİSİ
BÜYÜME SONRASI FAİZ BEKLENTİSİ
"Merkez Bankası harekete geçebilir"
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
Şi'ye yaklaşınca neye uğradığını şaşırdı! Yaka paça...
İLK 1000 NEREYE YERLEŞTİ?
İLK 1000 NEREYE YERLEŞTİ?
Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi
"ANNESİNDEN PARA ÇALIYORDU"
Tuğyan’ın eski nişanlısı tek tek anlattı
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
FİYATI NE KADAR?
FİYATI NE KADAR?
Sezonun ilk gününde denizden 'palamut' fışkırdı!
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
Suudiler, Galatasaray’ın anlaştığı Yusuf’u anlattı
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
514 metre derine inip, 20 kişiyi arayacak
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
Bişkek'te tercümansız Türkçe sohbet kırıp geçirdi!
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sanayide yükseliş! İmalat PMI 3 ayın en yüksek seviyesinde
Sanayide yükseliş! İmalat PMI 3 ayın en yüksek seviyesinde
Kaydet
Muhittin Böcek hakkında fuhuş soruşturması: 11 genç kadın detayı
Muhittin Böcek hakkında fuhuş soruşturması: 11 genç kadın detayı
Kaydet
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.