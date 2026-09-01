Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden: Cihan Kamer isimleri canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, sponsorluk anlaşması töreninde transfer çalışmaları ve takıma veda edecek isimler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kamer; Kamer; Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Anderson Talisca'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, sarı-lacivertlilerde gerçekleşecek 4 ayrılığı canlı yayında duyurdu.

"BECAO, CARLOS VE ÇAĞLAR GİDİYOR"

Sponsorluk töreninde kameralar karşısına geçen Cihan Kamer, "Bizde bekleyen 2-3 futbolcu var, nasıl olsa lisans iptal olacak, 2-3 senelik parayı alacağız, cezalarını da alacağız, gideceğiz istediğimiz takımda oynayacağız diye bekleyenler vardı. Bugün itibarıyla Rodrigo Becao, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak" dedi.

Çağlar Söyüncü

"GENÇ BİR OYUNCU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sarı-lacivertli yönetici, "23 yaş altı çalışmamız var. Transfer Avrupa'da bu gece, bizde 4'ünde bitiyor. Bizim 1-2 gün içinde genç, 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde, hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.

"8 MİLYON EURO DAHA ÖDEYECEĞİZ"

Kamer, "Satışlarla ve UEFA'dan gelen parayla ekonomimiz rahatlandı deniyor ama örnek olsun diyorum; Diego Carlos'u gönderiyoruz ama 8 milyon Euro daha transfer bedeli ödeyeceğiz. Gönderdiklerimizden transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik ama 8 milyon Euro transfer taksidi var" sözlerini sarf etti.

Diego Carlos

"TALISCA'YI ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ"

Futboldan sorumlu yönetici olan Kamer, "İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Anderson Talisca

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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