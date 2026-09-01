ÖZEL│Suudi gazeteciler, Galatasaray’ın anlaştığı Yusuf Akçiçek’i anlattı: Transferde tek engel var

Stoper hattına takviye yaparak transfer dönemini noktalamak isteyen Galatasaray, prensip anlaşmasına vardığı Al-Hilal’in milli savunmacısı Yusuf Akçiçek için kulübünden gelecek habere odaklandı. Al-Hilal’in 23 yaş altı bir stoperi kadrosuna kattığında transferin resmiyet kazanması beklenirken, yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak Suudi futbol muhabirleri Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’ya alternatif stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Al-Hilal’in 20 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek transferinde sona yaklaştı. Al Hilal'in, savunmasına takviye yaptıktan sonra genç yıldızın takımdan ayrılışına izin vereceği öğrenilirken; konuyla ilgili olarak Suudi gazeteciler, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarımız, muhtemel transferde milli futbolcunun Galatasaray’a sunmasını bekledikleri katkıya da değindi.

ADNAN AL-ABDULLAH (TAQSIMA): ÇOK ETKİLEYİCİ BİR ÇIKIŞ YAPTI

Taqsima internet haber sitesi muhabiri Adnan Al-Abdullah, milli futbolcunun Suudi Arabistan gibi zorlu bir ligde verdiği mücadeleye değinerek, “Suudi Arabistan futbolundaki gelişim ve rekabet seviyesi çok etkileyici. Geçen sezon, oldukça çekişmeli bir yarışın ardından lig şampiyonunun son hafta belirlendiğine tanık olduk. Ayrıca Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da geçirdiği 3 yıldan uzun bir sürenin ardından ilk lig şampiyonluğunu kazandığını da gördük; bu da ligin ne kadar rekabetçi ve zorlu hale geldiğini gösteriyor. Yusuf, geçen sezon çok etkileyici bir çıkış yaptı. Oynadığı maçlarda, hem yerden kısa paslarda ve uzun toplarda hem de hava topu mücadelelerde büyük bir beceri sergiledi. Ancak pozisyonundaki rekabet ve yabancı oyuncu kontenjanının sınırlı olması nedeniyle fazla fırsat bulamadı.” diye konuştu.

Yusuf Akçiçek, Eylül 2025'te Fenerbahçe'den Al-Hilal'e 22 milyon euroya gitti.

“TAKIM İÇİN ÖNEMLİ BİR SEÇENEK OLUR”

Genç stoperin transfer sürecine ve Galatasaray’a muhtemel katkısına vurgu yapan gazeteci, “Al Hilal, Yusuf'un yerine uygun bir oyuncu bulması halinde bu anlaşmaya açık olacağını ve maaşının bir kısmını da karşılamaya istekli olduğunu belirtti. Yusuf için Türkiye'ye dönmek ve Galatasaray'a katılmak kariyerinde çok önemli bir adım olacaktır. Türk futbolunun gelecekteki yıldızlarından biri olarak görülüyor ve Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, ona en üst düzeyde değerli bir deneyim kazandıracaktır. Yusuf'un, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olabileceğine inanıyorum. O seviyede rekabet edebilecek fiziksel kapasiteye, topla oynarken sergilediği özgüvene ve savunma yönündeki niteliklere sahip; takım adına önemli bir seçenek olmasını bekliyorum.” dedi.

“YILDIZLARIN TECRÜBESİNDEN YARARLANDI”

20 yaşındaki oyuncunun Al-Hilal’de dünya yıldızlarıyla beraber oynamasının gelişimine fayda sağladığını vurgulayan Suudi muhabir, “Bu seviyedeki oyuncularla birlikte oynamak, her genç oyuncu için büyük bir avantajdır. Yusuf, antrenmanlarda her gün onların tecrübelerinden, profesyonelliklerinden ve oyun anlayışlarından bir şeyler öğrenme fırsatı buldu. Rúben Neves, Theo Hernández, João Cancelo ve Karim Benzema gibi oyuncular, özellikle en üst seviyede oynarken, genç bir defans oyuncusunun karar verme yeteneğini, pozisyon almasını ve özgüvenini geliştirmesine yardımcı olabilir.” ifadelerini kullandı.

“INZAGHI, YUSUF’A GÜVENİYORDU”

Al-Hilal Teknik direktörü Filippo Inzaghi’nin genç savunma oyuncusuna verdiği değeri anlatan meslektaşımız, son olarak şunları ekledi:

Inzaghi, Yusuf'a üçlü savunma sisteminde oynama fırsatı verdi; ancak onu zaman zaman 4-3-3 düzeninde de kullandı. Taktiksel açıdan, savunmadan uzun toplar atma ve ileri çıkarken hızını kullanma konusunda Yusuf'a güveniyordu. Yusuf'un şutları da oldukça sert; ceza sahası dışından birkaç şut denemesi yaptığını da gördük. Inzaghi gibi bir teknik direktörle çalışmak, onun farklı taktiksel rolleri kavramasına ve hem teknik hem de zihinsel açıdan oyununa daha fazla güven duymasına yardımcı oldu.

Filippo Inzaghi

KHALID QINAN (OKAZ-SBC CHANNEL): GERÇEK SEVİYESİNİ GÖREMEDİK

Okaz ve SCB Channel muhabiri Khalid Qinan ise 20 yaşındaki yıldız adayının son dönemdeki performansını değerlendirdi. Qinan, “Yusuf, şu ana kadar ne düzenli bir ilk 11 oyuncusu olarak kendini tam anlamıyla kabul ettirebildi ne de taraftarların güvenini tam olarak kazanabildi. Ancak bu durum kısmen Simone Inzaghi'nin yaklaşımına ve uyguladığı savunma sistemine bağlanabilir; bu sistem Al Hilal'i savunmada savunmasız göstermiş ve kulübün alışık olmadığı bir durum oluşturmuştur. Aynı zamanda, Yusuf’un kendisinden beklenen seviyede oynadığını veya maçlara düzenli olarak ilk 11'de başladığını henüz görmedik; bu nedenle performansı hakkında kesin bir yargıya varmak için hâlâ çok erken.” dedi.

“SUUDİ FUTBOLU REKABETÇİ HALE GELDİ”

Suudi Arabistan futbolunun son dönemde Yusuf gibi genç oyunculara sağladığı katkıya değinen Qinan, “Suudi Profesyonel Ligi her sezon gelişmeye devam ediyor; yıldan yıla daha güçlü ve daha rekabetçi bir hale geliyor. Şu anda dünyanın en güçlü ve en iyi liglerinden biri ve Asya'nın en baskın ligi konumunda. Gelişim anlamında yaşanan her şey, Suudi futbolu ve Suudi milli takımı adına harika bir geleceğin yalnızca başlangıcıdır.” sözlerini sarf etti.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OYNAMAYA UYGUN”

Galatasaray ve Al-Hilal arasındaki transfer görüşmelerine vurgu yapan gazeteci, “Görüşmeler sorunsuz bir şekilde ilerliyor ancak tek bir engel var. Al Hilal, kadroya bir alternatif dahil etmeden Yusuf’un ayrılmasına izin vermeyecek. Yusuf’un gelecekte gelişmek için hâlâ büyük bir fırsata sahip olduğuna inanıyorum. Hâlâ genç ve bence düzenli olarak ilk 11'de oynama konusunda güvenilmeyi hak ediyor. Bu, ona daha fazla deneyim kazanma fırsatı verecektir; ayrıca kalitesi zaten çok iyi ve bence UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya uygun.” diye konuştu.

“YILDIZLARLA OYNAMASI ÖZGÜVEN KAZANDIRDI”

Al-Hilal’in kadrosundaki yıldızların takımdaki genç oyuncular için rol model olduklarının altını çizen Suudi gazeteci, son olarak şunları ekledi:

Suudi Profesyonel Ligi, günümüzde her genç oyuncu için dünya çapındaki futbolcularla yan yana oynamaktan bir şeyler öğrenme ve bundan faydalanma adına büyük bir fırsat sunuyor. Theo Hernández gibi tarihin en iyi beklerinden biriyle ya da Kalidou Koulibaly gibi bir stoperle; ayrıca João Cancelo ve Karim Benzema ile her gün antrenman yapmak, genç bir oyuncuya muazzam bir deneyim ve özgüven kazandırabilir. Bu deneyimden yararlanarak hayat tarzlarını değiştiren, daha disiplinli hale gelen ve sürekli olarak daha iyi performanslar sergileyen genç Suudi oyuncular bulunmaktadır. Bazı oyuncular sadece bu yıldızlarla tanışmanın hayalini kurardı; bir de her gün onlarla yan yana antrenman yapabildiğinizi hayal edin.

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