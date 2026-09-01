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TCG IŞIN, Filo Jet feribotu için devrede: 514 metre derinlikte arama yapılacak

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Girne açıklarında alabora olarak batan Filo Jet yolcu feribotunda kayıp kişilere ulaşılması için yürütülen çalışmalara Türk Deniz Kuvvetlerinin özel donanımlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG IŞIN da katıldı. 514 metre derinlikte bulunan enkazda uzaktan kumandalı su altı aracıyla çalışma yapılması planlanıyor.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket ettikten kısa süre sonra alabora olan Filo Jet yolcu feribotundaki kayıpları arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Türkiye, deniz tabanındaki enkaza ulaşılabilmesi için bölgeye Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan TCG IŞIN (A-583) Kurtarma ve Yedekleme Gemisi’ni gönderdi.

TCG IŞIN bugün yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

TCG IŞIN Filo Jet için devrede: 514 metre derinlikte arama yapılacak
Başlık ResmiTCG IŞIN Filo Jet için devrede: 514 metre derinlikte arama yapılacak

ENKAZ 514 METRE DERİNLİKTE

Çalışmaların en kritik bölümünü Filo Jet’in deniz tabanındaki enkazına ulaşılması oluşturuyor.

Feribot, alabora olduktan sonra tamamen batarak denizin 500 metreden fazla derinliğine oturdu. Daha önce yapılan açıklamalarda enkazın yaklaşık 514 metre derinlikte bulunduğu belirtilmişti.

Bu derinlik, KKTC’deki mevcut arama-kurtarma imkanlarının doğrudan müdahale kapasitesinin dışında kalıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Türkiye’den gönderilen özel ekipmanla birlikte deniz tabanında inceleme yapılabileceğini açıklamıştı.

SU ALTI ROBOTU ENKAZA İNECEK

TCG IŞIN’ın en önemli özelliklerinden biri, insan dalgıçların ulaşmasının mümkün olmadığı derinliklerde çalışabilen su altı sistemlerine sahip olması.

Gemide ROV (Remotely Operated Vehicle) olarak adlandırılan uzaktan kumandalı su altı aracı ile ADS adı verilen atmosferik dalış sistemleri bulunuyor.

TCG IŞIN, üzerine konuşlandırılan modern kurtarma sistemleri sayesinde 3 bin metre derinliğe kadar enkaz tespit ve kurtarma operasyonlarına destek verebiliyor. Bu nedenle 514 metre derinlikte bulunan Filo Jet enkazına ulaşılması teknik olarak feribotun görev kapasitesi içerisinde bulunuyor.

TCG IŞIN Filo Jet için devrede: 514 metre derinlikte arama yapılacak
Başlık ResmiTCG IŞIN Filo Jet için devrede: 514 metre derinlikte arama yapılacak

KARA KUTU DA ARANACAK

Su altı robotunun Filo Jet’in bulunduğu noktaya indirilmesinin ardından öncelikle enkazın ve çevresinin görüntülenmesi bekleniyor.

Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Dr. Cahit İstikbal, ROV sisteminin enkaza ulaştığında yüksek çözünürlüklü görüntü alabileceğini, robotik kollarıyla bazı parçaları çıkarabileceğini ve inceleme amacıyla numune toplayabileceğini belirtti.

Çalışmalarda geminin sefer veri kaydedicisine (VDR), kamuoyunda bilinen adıyla “kara kutusuna” ulaşılması da önem taşıyor. VDR kayıtlarının elde edilmesi halinde geminin alabora olmadan önceki seyir bilgileri, köprüüstündeki bazı kayıtlar ve teknik veriler kazanın nedeninin belirlenmesinde kritik rol oynayabilir.

FERİBOTUN İÇİ DE KONTROL EDİLECEK

Derin deniz çalışmasının bir diğer amacı ise kayıp kişilere ulaşmak.

Facianın ardından sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde, feribot alabora olduktan sonra yolcuların bir bölümünün teknenin üzerinde kurtarılmayı beklediği görülmüştü. Bazı kişilerin ise feribotun bölmelerinde mahsur kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

8 kişinin hayatını kaybettiği faciada 20 kişi halen kayıp. Kayıplar arasında çocukların da bulunduğu bildiriliyor.

Bu nedenle robotik sistemlerle enkazın yalnızca dış kısmının değil, erişilebildiği ölçüde feribotun bölmelerinin ve çevresindeki deniz tabanının da incelenmesi bekleniyor.

TCG IŞIN Filo Jet için devrede: 514 metre derinlikte arama yapılacak
Başlık ResmiTCG IŞIN Filo Jet için devrede: 514 metre derinlikte arama yapılacak

SAT KOMANDOLARI DA ÇALIŞMALARA KATILDI

Bugün Türkiye’den giden Sualtı Taarruz (SAT) komandoları ile kara ekipleri de çalışmalara katılıyor.

Bölgeye ulaşacak ek arama gemisinin de operasyona katılmasıyla deniz altındaki arama faaliyetlerinin genişletilmesi planlanıyor. SAT komandolarının gemiyle birlikte su altındaki çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Deniz ve havadan sürdürülen faaliyetlerin yanı sıra Polis Genel Müdürlüğü ekipleri de Girne’nin doğu ve batısındaki kıyı şeridinde arama gerçekleştiriyor. Kayıp kişilerin deniz akıntıları nedeniyle kıyıya sürüklenme ihtimaline karşı sahil şeridindeki çalışmaların da kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi.

TCG IŞIN DAHA ÖNCE DE DERİN DENİZ OPERASYONUNDA GÖREV YAPTI

Türk Deniz Kuvvetlerinin özel görev gemilerinden TCG IŞIN, 2017 yılında hizmete girdi.

Gemi; denizaltı kazalarında kurtarma faaliyetleri, batık uçak ve gemilerin tespit edilmesi, su altı onarımı, enkaz çıkarılması ve su üstü gemilerinin yedeklenmesi gibi görevleri yerine getirebilecek şekilde tasarlandı.

TCG IŞIN, 2025 yılında Marmara Denizi’nde kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın bulunmasına yönelik çalışmalarda da görevlendirilmişti. Deniz tabanında 68 metre derinlikte tespit edilen cansız bedenin çıkarılması çalışmalarına destek vermişti.

TCG ALEMDAR DA YOLA ÇIKTI

Öte yandan Türkiye’nin bölgedeki derin deniz kapasitesini daha da güçlendirmek amacıyla TCG ALEMDAR’ın da Girne’ye doğru hareket ettiği bildirildi.

Böylece Filo Jet enkazındaki çalışmaların gelişmiş robotik su altı sistemleri ve Türk Deniz Kuvvetlerinin özel kurtarma unsurlarıyla yürütülmesi planlanıyor.

Arama faaliyetleri bir yandan deniz yüzeyi, hava ve kıyı hattında devam ederken, TCG IŞIN’ın devreye girmesiyle çalışmaların bundan sonraki kritik bölümünün 514 metre derinlikteki enkaz üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME
Girne
3. SAYFA

Girne'deki feribot faciasında yeni gelişme! Cenazeleri Türkiye'ye getirildi...

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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