Sosyal medyada yayınlanan skandal videoda, genç bir erkek başörtülü kadınları ve küçük çocukları hedef aldı. 2 ay sonra saldırı yapacağını söyleyen şahıs, "Tüm ekipmanlarım hazır. Müslümanlardan her zaman nefret etmişimdir. Kafalarını kesip 2 yaşındaki çocuklarını öldüreceğim. Pedofiliyim evet. Kedileri de öldürüyor üstlerinde deneyler yapıyorum" dedi.

Belirli kitleleri hedef alan skandal videolara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, genç bir erkek başörtülü kadınları, Müslümanları ve bebekleri hedef aldı.

"2 AY SONRA SALDIRI YAPACAĞIM"

Ağza alınmayacak küfürlerle 2 ay sonra bir saldırı planladığını anlatan şahıs, "Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey anlatacağım. Müslümanları teker teker öldüreceğim. Bu saldırıyı 2 ay sonra gerçekleştireceğim. Tüm ekipmanlarım hazır. Bu konuda diyeceğim şey, Müslümanlardan her zaman nefret etmişimdir." dedi.

Tüyler ürperten video! Başörtülü kadınları ve bebekleri hedef aldı: 2 ay sonra kafalarını keseceğim

"KIZ ÇOCUKLARINDAN HOŞLANIYORUM"

Kedileri kestiğini, bebeklerden hoşlandığını söyleyen şahıs, "Kafalarını kesip 2 yaşındaki çocuklarını öldüreceğim. Ve pedofiliyim ben. Evet, bunu kabul ediyorum. 2 yaşındaki kız çocuklarına bakıyorum. Kediler öldürüyorum, yiyorum. Üstlerine deneyler yapıyorum. Bu konuda asla pişman değilim ve yapmaya devam edeceğim. Çünkü kimse beni durduramayacak.

2 ay sonra, büyük bir saldırı bekliyor olacak sizi. Yapacağım şey kişisel seçim. Evet, yaşamaya değmeyecek kadar kötü. Müslümanların hepsini teker teker öldüreceğim ve pişman değilim." ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞIYOR: YETKİLİLERE 'HAREKET GEÇİN' ÇAĞRISI

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok kullanıcı Emniyet'i etiketledi. Vatandaşlar söz konusu ifadelere tepki gösterirken, şahsın bir an önce yakalanmasını talep etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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