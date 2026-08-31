Meloni'den Avrupa ülkesine Schengen yasağı!

İtalya, Ceuta'da yaşanan düzensiz göçmen akınının ardından İspanya'dan gelen yolcular için başlattığı geçici Schengen sınır kontrollerini 15 gün daha uzatma kararı aldı.

İspanya'nın Ceuta bölgesinde temmuz sonunda yaşanan düzensiz göçmen akınının Avrupa'daki etkileri sürüyor. İtalya, kriz sonrası İspanya'dan gelen yolcular için başlattığı geçici sınır kontrollerini 15 gün daha uzatma kararı aldı.

Normal şartlarda Schengen Bölgesi içinde pasaport kontrolüne tabi tutulmayan İspanya'dan gelen uçak yolcularına yönelik kontroller 15 gün daha devam edecek.

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CEUTA'DAKİ GÖÇMEN AKINININ ARDINDAN BAŞLATILMIŞTI

İtalya'nın kararı, temmuz sonunda Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya on binlerce düzensiz göçmenin geçmesinin ardından gelmişti.

İtalya İçişleri Bakanlığı, kararın sınır kontrollerinin başlatılmasına neden olan koşulların halen devam etmesi nedeniyle alındığını açıkladı.

İki ülke arasında kara sınırı bulunmuyor. Ancak her iki ülkenin de Schengen Bölgesi'nde yer alması nedeniyle normal şartlarda uygulanmayan pasaport kontrolleri, İspanya'dan İtalya'ya gelen hava yolu yolcuları için yeniden devreye alınmıştı.

Ceuta ise Schengen Bölgesi'nin dışında bulunuyor.

İTALYA: DURUMUN NORMALE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ

İtalya İçişleri Bakanlığı, İspanya'nın Avrupa Birliği ile birlikte başlattığı girişimleri de dikkate aldıklarını belirterek, Ceuta'daki durumun yakın gelecekte normale dönmesini beklediklerini iletti.

İspanya Başbakanı Sanchez de pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ceuta'daki düzensiz göçmen akınının nedenlerine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve mevcut güvenlik ve istihbarat bilgilerinde Fas'ın olayın arkasında olduğuna ilişkin bir bulgu bulunmadığını söyledi.

Sanchez ayrıca göçmen akınına ilişkin yanlış bilgilerin Rusya ve İsrail bağlantılı sosyal medya ağları ile uluslararası aşırı sağ çevreler tarafından yayıldığını ileri sürdü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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