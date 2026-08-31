Spor salonunda korkunç cinayet! Milli antrenör Funda Bakış öldürüldü
İstanbul Sancaktepe'de alacak verecek meselesi nedeniyle spor salonunda çıkan bıçaklı kavgada milli cimnastik antrenörü Funda Bakış öldürüldü. 3 kişi gözaltına alınırken katil zanlısının Bakış'ın eski spor salonunda çalıştığı ve aralarınca alacak-verecek meselesi nedeniyle sorun olduğu öğrenildi.
Dün İstanbul Sancatepe'deki Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde, milli cimnastik antrenörü Funda Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Z.G. arasında tartışma çıktı.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Tartışmanın büyümesi üzerine Z.G., Bakış'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, Z.G. ile olaya karıştığı belirlenen E.Ş. ve A.H.U. gözaltına alındı.
ALACAK VERECEK MESELESİ VARMIŞ
Araştırmada, şüpheli Z.G'nin, Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekip parayı Bakış'a verdiği ve ikili arasında alacak verecek meselesinin bulunduğu tespit edilmişti.
Öte yandan, şüphelilerden Z.G'nin "hakaret", A.H.U'nun ise "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Cinayet Büro Amirliğinden çıkarılan Z.G. (21), E.Ş. (21) ve A.H.U. (21) adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Z.G.'nin kavgada bıçağı kullandığı, diğerlerinin de olay sırasında orada bulundukları öğrenildi.