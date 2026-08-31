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Spor salonunda korkunç cinayet! Milli antrenör Funda Bakış öldürüldü

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Spor salonunda korkunç cinayet! Milli antrenör Funda Bakış öldürüldü
Fotoğraf Başlığı Spor salonunda korkunç cinayet! Milli antrenörü Funda Bakış öldürüldü

İstanbul Sancaktepe'de alacak verecek meselesi nedeniyle spor salonunda çıkan bıçaklı kavgada milli cimnastik antrenörü Funda Bakış öldürüldü. 3 kişi gözaltına alınırken katil zanlısının Bakış'ın eski spor salonunda çalıştığı ve aralarınca alacak-verecek meselesi nedeniyle sorun olduğu öğrenildi.

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Dün İstanbul Sancatepe'deki Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde, milli cimnastik antrenörü Funda Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Z.G. arasında tartışma çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.G., Bakış'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, Z.G. ile olaya karıştığı belirlenen E.Ş. ve A.H.U. gözaltına alındı.

Spor salonunda korkunç cinayet! Milli antrenörü Funda Bakış öldürüldü
Başlık ResmiSpor salonunda korkunç cinayet! Milli antrenörü Funda Bakış öldürüldü

ALACAK VERECEK MESELESİ VARMIŞ

Araştırmada, şüpheli Z.G'nin, Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekip parayı Bakış'a verdiği ve ikili arasında alacak verecek meselesinin bulunduğu tespit edilmişti.

Öte yandan, şüphelilerden Z.G'nin "hakaret", A.H.U'nun ise "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

Spor salonunda korkunç cinayet! Milli antrenörü Funda Bakış öldürüldü
Başlık ResmiSpor salonunda korkunç cinayet! Milli antrenörü Funda Bakış öldürüldü

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayet Büro Amirliğinden çıkarılan Z.G. (21), E.Ş. (21) ve A.H.U. (21) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Z.G.'nin kavgada bıçağı kullandığı, diğerlerinin de olay sırasında orada bulundukları öğrenildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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