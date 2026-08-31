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Gizli kamera skandalı büyüyor! 15 bin görüntü incelendi

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Gizli kamera skandalı büyüyor! 15 bin görüntü incelendi

Bakırköy'deki bir güzellik merkezinin epilasyon odalarına gizli kamera yerleştirilerek mahrem görüntülerin Telegram'da satılması skandalında soruşturma derinleşti. 15 bin görüntülük dev arşivin ortaya çıkarıldığı skandalda cihazları kuran teknisyen ve işletme sahibinin ardından Telegram kanalı yöneticisinin de yakalanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

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Bakırköy'deki Fatma Özçalışkan'a ait güzellik merkezinde epilasyon odalarına yerleştirilen gizli kameralarla müşterilerin mahrem görüntülerinin kaydedilip Telegram'da satılması skandalında yürütülen soruşturma derinleşti.

Fatma Özçalışkan
Başlık ResmiFatma Özçalışkan

15 BİN GÖRÜNTÜLÜK ARŞİV

Bakırköy'deki merkezde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, ana server görevi gören Telegram kanalına erişim sağlandı. Bu kanalda yapılan incelemelerde 15 bin görüntülük dev bir arşiv ortaya çıkarıldı.

Gizli kamera skandalı büyüyor! 15 bin görüntü incelendi
Başlık ResmiGizli kamera skandalı büyüyor! 15 bin görüntü incelendi

SENSÖR GÖRÜNÜMLÜ KAMERALAR

Sabah'ta yer alan habere göre kamera ve alarm sistemlerini kuran şüpheli Emrah Selim Cansever, suçlamaları reddederek dışarıdan siber sızma olduğunu öne sürse de telefonundaki WhatsApp yazışmaları aksini gösterdi. Kayıtların, "PIR" hareket sensörü süsü verilmiş cihazlarla bizzat Cansever tarafından monte edildiği ortaya çıktı. Aylık gelirini 1 milyon TL olarak beyan eden Cansever tutuklandı.

Gizli kamera skandalı büyüyor! 15 bin görüntü incelendi
Başlık ResmiGizli kamera skandalı büyüyor! 15 bin görüntü incelendi

İŞLETME SAHİBİ DE TUTUKLANDI

Sosyal medyada 250 bin takipçisi bulunan işletmeci Fatma Özçalışkan ise kendisinin ve 17 yaşındaki kızının da görüntülerinin çekildiğini söyleyerek mağdur olduğunu iddia etti. Durumu fark edince sensörleri söküp emniyete teslim ettiğini belirten Özçalışkan, suçu Cansever'e attı. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, çelişkili ifadeler ve deliller doğrultusunda Özçalışkan'ın da tutuklanmasına karar verdi.

TUTUKLU SAYISI 3 OLDU

Görüntülerin satıldığı Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatalbaş da Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çatalbaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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