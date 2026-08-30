Nicolas Maduro aylar sonra ortaya çıktı! "Dimdik ayaktayız" diyerek destekçilerine seslendi

CEZAEVİNDEN AİLESİNE MESAJ

Maduro, fotoğraflarla birlikte yayımlanan mesajında kareleri çocuklarına, torunlarına ve kendisini destekleyenlere gönderdiğini ifade etti.

Cezaevinde moralini koruduğu görülen Maduro, kendisine ulaştırılan dualar, dayanışma mesajları ve destek için teşekkür etti.