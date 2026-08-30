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Dünya

7 yaşında 4 milyon takipçiye ulaştı! Sosyal medya hesabı için kesenin ağzını açtılar: İşte milyonluk iş ilanı

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7 yaşında 4 milyon takipçiye ulaştı! Sosyal medya hesabı için kesenin ağzını açtılar: İşte milyonluk iş ilanı
Fotoğraf Başlığı 7 yaşında 4 milyon takipçiye ulaştı! Sosyal medya hesabı için kesenin ağzını açtılar: İşte milyonluk iş ilanı

Instagram’da 4 milyondan fazla takipçiye ulaşan Manchester City’nin yıldızı Phil Foden’ın 7 yaşındaki oğlu Ronnie, sosyal medya hesaplarını yönetecek bir çalışan arıyor. Açılan pozisyon için ayrılan yıllık bütçe ise yaklaşık 50 bin sterlin, yani 3 milyon TL’nin üzerinde.

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Manchester City’nin yıldız oyuncusu Phil Foden’ın oğlu Ronnie, henüz 7 yaşında olmasına rağmen sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasına girdi. Instagram hesabında 4 milyondan fazla takipçisi bulunan Ronnie’nin TikTok’ta da yaklaşık 750 bin takipçisi bulunuyor. Ailesi tarafından yönetilen hesaplarda günlük hayatı ve marka iş birliklerinin yer aldığı paylaşımlara yer veriliyor.

DailyMail’in haberine göre, Ronnie’nin sosyal medyada hızla tanınmasının ardından ailesi, 2023 yılının sonunda Propel Talent Group ile çalışmaya başladı. Küçük çocuk kısa süre içinde çeşitli giyim markalarıyla iş birlikleri gerçekleştirdi.

7 yaşında 4 milyon takipçiye ulaştı! Sosyal medya hesabı için kesenin ağzını açtılar: İşte milyonluk iş ilanı
Başlık Resmi7 yaşında 4 milyon takipçiye ulaştı! Sosyal medya hesabı için kesenin ağzını açtılar: İşte milyonluk iş ilanı

HESAPLARINI YÖNETECEK BİR ÇALIŞAN ARANIYOR

Artan marka teklifleri nedeniyle aile şimdi Ronnie’nin ticari faaliyetlerini ve dijital hesaplarını profesyonel şekilde yönetecek bir çalışan arıyor. Açılan pozisyon için ise yıllık yaklaşık 50 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon TL) ödenmesi planlanıyor.

Seçilecek kişinin, Ronnie adına gelen marka tekliflerini değerlendirmesi, iş birliklerini yürütmesi ve sosyal medya faaliyetlerini koordine etmesi bekleniyor.

7 yaşında 4 milyon takipçiye ulaştı! Sosyal medya hesabı için kesenin ağzını açtılar: İşte milyonluk iş ilanı
Başlık Resmi7 yaşında 4 milyon takipçiye ulaştı! Sosyal medya hesabı için kesenin ağzını açtılar: İşte milyonluk iş ilanı

Ronnie’nin henüz 7 yaşında milyonlarca takipçiye ulaşması, çocukların sosyal medya üzerinden ticari faaliyetlerde yer almasıyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Küçük yaştaki çocukların milyonlarca kişiye ulaşan hesaplarda marka iş birliklerinin merkezinde bulunması, ebeveynlerin ve şirketlerin sorumluluklarını yeniden gündeme taşıdı.

7 yaşında 4 milyon takipçiye ulaştı! Sosyal medya hesabı için kesenin ağzını açtılar: İşte milyonluk iş ilanı
Başlık Resmi7 yaşında 4 milyon takipçiye ulaştı! Sosyal medya hesabı için kesenin ağzını açtılar: İşte milyonluk iş ilanı

İngiltere’de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni kuralların gelecek baharda yürürlüğe girmesi beklenirken, Ronnie’nin hesaplarını kendi başına yönetebilmesi için daha uzun yıllar geçmesi gerekecek.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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