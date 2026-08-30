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Dünya

Ünlü turizm merkezi ‘ceset’ adasına döndü! Korkunç polis skandalı: Yüzlerce kayıp dosyası yeniden açılıyor

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Ünlü turizm merkezi ‘ceset’ adasına döndü! Korkunç polis skandalı: Yüzlerce kayıp dosyası yeniden açılıyor
Fotoğraf Başlığı Ünlü turizm merkezi ‘ceset’ adasına döndü! Korkunç polis skandalı: Yüzlerce kayıp dosyası yeniden açılıyor

Güney Kore’nin ünlü turizm merkezi Jeju Adası’nda birkaç gün içinde dört farklı kişinin cesedinin bulunması, ülke genelinde infiale yol açtı. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma, kayıp vakalarını inceleyen ‘bir polis memurunun dosyaları usulsüz şekilde kapattığının’ ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı.

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Güney Kore’nin ünlü turizm merkezlerinden biri olan Jeju Adası’nın farklı noktalarında bulunan cesetler, ülke polisini harekete geçirdi.

3 GÜNDE 4 CESET BULUNDU

22 Ağustos’ta kayıp ihbarı yapılan 60’lı yaşlarındaki bir kişinin cansız bedeni, Jeju’nun kuzeydoğusunda bulundu. Ertesi gün ise 70’li yaşlarda olduğu tahmin edilen ve bir gün önce kaybolduğu bildirilen bir erkeğin cesedi adanın doğu kıyılarında denizde bulundu.

24 Ağustos’ta iki ayrı kayıp vakasından daha acı haber geldi. Mayıs ayından bu yana kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki Jang Mi-ran’ın cansız bedeni evinin yakınındaki bir çiftlikte bulundu. Diğer kayıp kişinin ise Jeju’nun Aewol bölgesinde, bir vadinin yakınında ölü bulunduğu bildirildi.

Olayların ardından, Mi-ran’ın dosyasını inceleyen Çavuş Bu isimli polis memurunun, ihbardan saatler sonra kayıp kadınla konuştuğu ve kadının güvende olduğunu öne sürerek soruşturmayı kapattığı belirlendi.

Ünlü turizm merkezi ‘ceset’ adasına döndü! Korkunç polis skandalı: Yüzlerce kayıp dosyası yeniden açılıyor
Başlık ResmiÜnlü turizm merkezi ‘ceset’ adasına döndü! Korkunç polis skandalı: Yüzlerce kayıp dosyası yeniden açılıyor

300 KAYIP VAKASI İNCELEMEYE ALINDI

Newsnation'ın haberine göre, skandalın büyümesi üzerine açığa alınan Bu isimli memur tutuklanırken, mart ayından bu yana yürüttüğü yaklaşık 300 kayıp vakası mercek altına alındı. Olayla bağlantılı dört polis memuru daha idari izne çıkarılırken, yaşananlar Güney Kore’de emniyet teşkilatının çalışma yöntemlerine yönelik sert tartışmaları beraberinde getirdi.

TURİSTLER DİKEN ÜSTÜNDE!

Peş peşe yaşanan ölümler kamuoyunda ve sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bazı turistlerin Jeju Adası’na yönelik seyahat planlarını yeniden gözden geçirdiği öne sürüldü. Konaklama işletmelerinin de ziyaretçilerden güvenlik önlemleri hakkında daha fazla soru aldığı belirtildi.

Özellikle tek başına seyahat edenlerin güvenliği tartışma konusu olurken, yetkililer sosyal medyada yayılan ve adanın tamamını güvensiz gösteren paylaşımlara karşı temkinli olunması çağrısında bulundu. Yetkililer, yaşanan olayların Jeju Adası’nın genel güvenlik durumunu yansıtmadığını belirterek, doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması gerektiğini vurguladı.

Ulusal Polis Teşkilatı denetim yetersizlikleri nedeniyle kamuoyundan özür dileyerek kapsamlı bir reform süreci başlattığını duyurdu. Olaylara ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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