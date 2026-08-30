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Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayın bilgileri!

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Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayın bilgileri!

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı Esenler Erokspor-Iğdır FK karşılaşmasıyla devam ediyor. İki takımın Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler maç saati, canlı yayın kanalı ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. "Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz izlenebilecek mi" soruları maç öncesinde öne çıkıyor.

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Trendyol 1. Lig'in yeni haftasında Esenler Erokspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Ligdeki mücadelelerini sürdürmek isteyen iki ekibin karşılaşması, 30 Ağustos Pazar gününün dikkat çeken 1. Lig maçlarından biri olacak. Iğdır FK'nın resmi duyurusunda karşılaşmanın stat, saat ve yayın bilgileri paylaşıldı.

ESENLER EROKSPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı bugün, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmaya Esenler Erokspor Stadyumu ev sahipliği yapacak. İki ekip, haftayı puanla tamamlayabilmek için İstanbul'da sahaya çıkacak.

Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayın bilgileri!
Başlık ResmiEsenler Erokspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayın bilgileri!

ESENLER EROKSPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı TRT Spor, beIN Sports 2 ve tabii üzerinden takip edilebilecek.

ESENLER EROKSPOR-IĞDIR FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

30 Ağustos 2026 TRT Spor yayın akışı:

06.58 - İstiklal Marşı

07.00 - Batman Petrol Spor - Sivasspor

08.45 - Trendyol Süper Lig Özetler

09.05 - Trendyol 1. Lig Özetler

09.15 - UEFA Avrupa Ligi Play-Off Rövanş Turu Futbol Özeti

09.30 - Hafta Sonu Manşet - Canlı

11.30 - Süper Spor

Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayın bilgileri!
Başlık ResmiEsenler Erokspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayın bilgileri!

12.00 - Yüz Yüze Futbol - Canlı

13.30 - Spor Bülteni - Canlı

14.30 - Avrupa Sahnesi - Canlı

16.00 - Trendyol Süper Lig Özetler

16.20 - Trendyol 1. Lig Özetler

16.30 - Spor Haftasonu - Canlı

18.30 - Trendyol Süper Lig Özetler

18.50 - Trendyol 1. Lig Özetler

19.00 - Esenler Erokspor - Iğdır FK - Canlı

21.00 - UEFA Temsilcilerimizin Play-Off Maç Özetleri

21.30 - Manisa FK - Bodrum FK - Canlı

23.30 - Stadyum - Canlı

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Editör : İREM ÖZCAN
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