Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayın bilgileri!
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı Esenler Erokspor-Iğdır FK karşılaşmasıyla devam ediyor. İki takımın Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler maç saati, canlı yayın kanalı ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. "Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz izlenebilecek mi" soruları maç öncesinde öne çıkıyor.
Trendyol 1. Lig'in yeni haftasında Esenler Erokspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Ligdeki mücadelelerini sürdürmek isteyen iki ekibin karşılaşması, 30 Ağustos Pazar gününün dikkat çeken 1. Lig maçlarından biri olacak. Iğdır FK'nın resmi duyurusunda karşılaşmanın stat, saat ve yayın bilgileri paylaşıldı.
ESENLER EROKSPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı bugün, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmaya Esenler Erokspor Stadyumu ev sahipliği yapacak. İki ekip, haftayı puanla tamamlayabilmek için İstanbul'da sahaya çıkacak.
ESENLER EROKSPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı TRT Spor, beIN Sports 2 ve tabii üzerinden takip edilebilecek.
ESENLER EROKSPOR-IĞDIR FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDEN İZLENİR?
Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.
30 Ağustos 2026 TRT Spor yayın akışı:
06.58 - İstiklal Marşı
07.00 - Batman Petrol Spor - Sivasspor
08.45 - Trendyol Süper Lig Özetler
09.05 - Trendyol 1. Lig Özetler
09.15 - UEFA Avrupa Ligi Play-Off Rövanş Turu Futbol Özeti
09.30 - Hafta Sonu Manşet - Canlı
11.30 - Süper Spor
12.00 - Yüz Yüze Futbol - Canlı
13.30 - Spor Bülteni - Canlı
14.30 - Avrupa Sahnesi - Canlı
16.00 - Trendyol Süper Lig Özetler
16.20 - Trendyol 1. Lig Özetler
16.30 - Spor Haftasonu - Canlı
18.30 - Trendyol Süper Lig Özetler
18.50 - Trendyol 1. Lig Özetler
19.00 - Esenler Erokspor - Iğdır FK - Canlı
21.00 - UEFA Temsilcilerimizin Play-Off Maç Özetleri
21.30 - Manisa FK - Bodrum FK - Canlı
23.30 - Stadyum - Canlı