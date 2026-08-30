İspanya LaLiga'da 3. hafta karşılaşmaları kapsamında Real Madrid ile Malaga karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadelede gözler Real Madrid'in yanı sıra milli futbolcu Arda Güler'in üzerinde olacak. Real Madrid Malaga maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken karşılaşmada Arda Güler ilk 11'de bekleniyor.

İlk iki maçından 6 puan çıkaran Madrid ekibi, Malaga karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. LaLiga'ya yeniden yükselen Malaga ise ilk iki haftada 1 puan toplayabildi. Peki, Real Madrid Malaga maçı hangi kanalda, saat kaçta?

REAL MADRİD MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Malaga karşılaşması S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak. LaLiga 3. hafta mücadelesi 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Santiago Bernabeu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmada hakem Juan Martinez Munuera görev yapacak.

Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! Real Madrid Malaga maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ARDA GÜLER REAL MADRİD MALAGA MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Milli futbolcu Arda Güler'in Malaga karşılaşmasına da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Rodrygo'nun sakatlığı nedeniyle hücum bölgesinde forma şansı bulan Arda, sezonun ilk iki LaLiga maçında da başlangıç kadrosunda yer aldı.



Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! Real Madrid Malaga maçı hangi kanalda, saat kaçta?

REAL MADRİD MALAGA MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Bernardo Silva, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinícius Jr., Mbappe.

Malaga: Herrero, Puga, Recio, Galilea, Garrido, Larrubia, Merino, Lorenzo, Muñoz, Dotor, Chupete.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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