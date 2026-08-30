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Dünya

Ne eşi ne de çocuğu var! Gözler, ünlü şarkıcının 21 milyar TL'lik mirasına çevrildi

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Ne eşi ne de çocuğu var! Gözler, ünlü şarkıcının 21 milyar TL'lik mirasına çevrildi
Fotoğraf Başlığı Ne eşi ne de çocuğu var! Gözler, ünlü şarkıcının 21 milyar TLlik mirasına çevrildi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dolly Parton’ın 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yaklaşık 450 milyon dolarlık (21,7 milyar TL) servetinin kime kalacağı merak konusu oldu. Çocuğu olmayan ve eşini 2025’te kaybeden Parton’ın vasiyetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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80 yaşındaki ünlü şarkıcı Dolly Parton’ın ölüm haberi ailesi tarafından duyurulurken, sanatçının yıllar içinde kazandığı büyük servetin akıbeti merak konusu oldu. Çocuğu olmayan ve 60 yıllık eşi Carl Dean’i 2025'te kaybeden sanatçının 450 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen servetinin önemli bir bölümünü müzik kariyeri ve yatırımları oluşturuyor.

MÜZİK KATALOĞUNUN DEĞERİ 120 MİLYON DOLAR

Independent’ın haberine göre Parton’ın yaklaşık 3 bin şarkıdan oluşan müzik kataloğu da servetinin en değerli parçalarından biri. Sanatçının “Jolene”, “9 to 5” ve Whitney Houston’ın seslendirmesiyle dünya çapında ün kazanan “I Will Always Love You” gibi eserlerin haklarını elinde bulundurduğu belirtiliyor. Parton’ın müzik kataloğunun değerinin 2025 yılında yaklaşık 120 milyon dolar olarak hesaplandığı bildiriliyor. Sanatçının ayrıca Tennessee eyaletindeki Pigeon Forge kentinde bulunan Dollywood eğlence parkında da önemli bir hissesi bulunuyor.

Ne eşi ne de çocuğu var! Gözler, ünlü şarkıcının 21 milyar TLlik mirasına çevrildi
Başlık ResmiNe eşi ne de çocuğu var! Gözler, ünlü şarkıcının 21 milyar TLlik mirasına çevrildi

'MİRASIN AKIBETİ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR İPUCU'

Öte yandan Independent’ın aktardığına göre, Dolly Parton’ın hayatı boyunca destek verdiği hayır projeleri, mirasının geleceği konusunda önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

HER AY 850 BİN ÇOCUĞA ULAŞIYORDU

Haberde, sanatçının özellikle çocukların eğitimine büyük önem verdiği vurgulanıyor. 1995 yılında kurduğu Hayal Kütüphanesi aracılığıyla ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda’daki çocuklara ücretsiz kitap gönderilmesini sağlayan Parton’ın programı, ölümünden önce yaklaşık 1.600 toplulukta her ay 850 bin çocuğa ulaşıyordu.

Parton, daha önce yaptığı bir açıklamada gelecekte “dünyanın dört bir yanındaki çocuklara kitap getiren biri” olarak hatırlanmak istediğini söylemişti. Bu nedenle yaklaşık 450 milyon doları aşan servetinin bir bölümünün, sanatçının hayatı boyunca önem verdiği eğitim ve hayır çalışmalarına aktarılması ihtimali öne çıkıyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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