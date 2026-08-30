Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

LONDRA, PARİS'TEN YÜZDE 35 DAHA PAHALI

Listenin üçüncü sırasında ise Londra yer aldı. İngiltere'nin başkentinin şehir merkezinde daire metrekare fiyatı 14 bin 782 sterlin. (17 bin 241 euro). Londra'da 80 metrekarelik bir dairenin maliyeti yaklaşık 1 milyon 379 bin euroya ulaşıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te ise metrekare satış fiyatı 12 bin 771 euro. Paris listenin dördüncü sırasında yer alıyor. Londra’da şehir merkezinde ev sahibi olmak, Paris’e kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha pahalı.