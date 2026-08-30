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Ekonomi

Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

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Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank, önemli bir araştırmaya imza attı. Dev banka, "Mapping the World’s Prices 2026" Raporu kapsamında 28’i Avrupa’da olmak üzere toplam 69 şehirde konut fiyatlarını karşılaştırdı. Listede İstanbul'un sıralaması dikkat çekti. 

Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

AVRUPA'NIN EN PAHALISI ZÜRİH!

Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan rapora göre, Avrupa'da şehir merkezinde konut satın almanın en pahalı olduğu şehir Zürih. İsviçre’nin finans merkezinde bir dairenin metrekare fiyatı 22 bin 910 euro olarak hesaplandı. Zürih’i 19 bin 439 euro ile yine İsviçre’den Cenevre takip etti.

Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

LONDRA, PARİS'TEN YÜZDE 35 DAHA PAHALI

Listenin üçüncü sırasında ise Londra yer aldı. İngiltere'nin başkentinin şehir merkezinde daire metrekare fiyatı 14 bin 782 sterlin. (17 bin 241 euro). Londra'da 80 metrekarelik bir dairenin maliyeti yaklaşık 1 milyon 379 bin euroya ulaşıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te ise metrekare satış fiyatı 12 bin 771 euro. Paris listenin dördüncü sırasında yer alıyor. Londra’da şehir merkezinde ev sahibi olmak, Paris’e kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha pahalı.

Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

VİYANA 5. SIRADA 

Listenin beşinci sırasında ise Avusturya'nın başkenti Viyana bulunuyor. Viyana'da metrekare fiyatı 12 bin 483 euro.

Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

MÜNİH İLK 5'E GİREMEDİ

Avrupa’nın en büyük beş ekonomisi arasında yalnızca İngiltere ve Fransa’nın başkentleri ilk 10’da yer alırken, Almanya’nın en pahalı şehri Münih oldu. Münih, 11 bin 435 euroluk metrekare fiyatıyla 6'ncı sırada yer aldı.
 

Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEN ÜÇ ŞEHİR İLK 10’DA

Münih’in ardından 11 bin 11 euro ile Lüksemburg, 10 bin 191 euro ile Kopenhag, 10 bin 37 euro ile Stockholm ve 9 bin 785 euro ile Oslo sıralandı. İskandinav ülkelerinden üç şehir ilk 10’da yer aldı.

Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

Sıralama şöyle devam etti:

ŞehirOrtalama m² fiyatı (Euro)
Milano9.378
Amsterdam9.273
Helsinki8.431
Prag8.352
Madrid7.831
Berlin7.613

 

Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ŞehirOrtalama m² fiyatı (Euro)
Roma7.3285
Dublin7.185
Frankfurt7.162
Lizbon6.636
Barselona6.485
Edinburgh5.708
Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ŞehirOrtalama m² fiyatı (Euro)
Varşova5.443
Budapeşte5.243
Birmingham4.671
Brüksel4.380
Atina3.442
İstanbul2.646
Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

AVRUPA’NIN EN UCUZU İSTANBUL

Rapordaki en dikkat çekici sonuçlardan biri İstanbul oldu. İstanbul, Avrupa’da şehir merkezinde daire satın almanın en ucuz olduğu şehir olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

80 METREKARELİK EVİN ORTALAMA FİYATI 

Raporda yer alan 28 Avrupa şehrindeki metrekare fiyatlarının basit ortalaması 9 bin 90 euro oldu.

Bu fiyat üzerinden hesaplandığında, Avrupa’daki şehir merkezlerinde 80 metrekarelik bir dairenin ortalama maliyeti yaklaşık 727 bin euroya ulaşıyor.

Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

1 MİLYON EURONUN ÜZERİNDEKİ EVLER

80 metrekarelik bir evin fiyatı yalnızca dört şehirde 1 milyon euronun üzerine çıkıyor. 

ŞehirKonut fiyatı (euro)
Zürih1.833.000
Cenevre1.555.000
Londra1.379.000
Paris1.022.000
Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

DÜNYANIN EN PAHALISI HONG KONG 

Deutsche Bank raporu yalnızca Avrupa kentlerini değil, dünya genelindeki 69 büyük şehri de karşılaştırdı. Bu sıralamada şehir merkezinde konut satın almanın en pahalı olduğu yer Hong Kong. Hong Kong’da metrekare fiyatı 23 bin 790 euro.

Hong Kong’un ardından Zürih 22 bin 910 euro, Seul 21 bin 897 euro ile geliyor.

Listenin diğer ucunda ise Kahire ve Johannesburg bulunuyor. Kahire’de metrekare fiyatı 784 euro, Johannesburg’da ise 913 euro seviyesinde.

Rapordaki veriler Numbeo ve Deutsche Bank kaynaklarına dayanıyor. Tutarlar, 2026’nın ilk yarısında Avrupa Merkez Bankası’nın ortalama döviz kurları kullanılarak euroya çevrildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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