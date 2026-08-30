CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında iddianameye taşınan bir iddia vicdanları sızlattı. Atıl alanda kafe açmak için görevden alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kapısını çalan Hataylı depremzede Adil Umur, önce izin verildiğini sonra da 'Kaçak yapı yıkarız' tehdidiyle kendisinden 3 milyon lira rüşvet istendiğini söyledi. Şüpheli Servet Aydın da ifadesinde nişanlısı Özlem Tut'un kendisine "Hasan Mutlu bu kafeden 5 milyon TL aldı ve buraya gizli ortak oldu" dediğini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP'li Bayrampaşa Belediyesi hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlarından yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırılan eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve diğer 78 şüpheli hakkındaki iddianamede yer alan bir iddia ‘Pes’ dedirtti.

2 saat 35 dakikalık ses kaydı iddianamede! Bayrampaşa Belediyesi’nde depremzedeye 3 milyonluk rüşvet tuzağı iddiası

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, sadece belediye kaynakları yağmalanmadı, depremzedelerden dahi haraç alındı.

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İddianamede yer alana göre Kasım 2022'de Hatay'a göç eden Adil Umur, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde evsiz kalınca İstanbul’da döndü. Depremzede Adil Umur, Forum İstanbul AVM önündeki atıl alana kafe açmak istedi.

İddiaya göre Belediye Meclis Üyesi Saki Teker ile birlikte Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu makamında ziyaret etti, kendisine yardımcı olunacağı sözü verildi. İmardan Sorumlu Yardımcı Bilgehan Yağcı, Umur'a "Sen inşaata başla, resmi prosedürleri biz arkadan hallederiz" dedi.

Hasan Mutlu

"HASAN MUTLU'NUN TALİMATI VAR"

Zabıta Müdürü Dilber Sarıtaş’ın kaçak inşaatı fark etmesi durumunda Yağcı “Hasan Mutlu'nun talimatı var, şimdilik işlem yapmayın" diyerek mühürlemeyi engelledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden şikâyetler gelmeye başlayınca, 17 Nisan 2025'te toplanan encümen, yapıyı "sahibi bilinmeyen yapı" göstererek korsan bir yıkım kararı aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Özen, depremzedeye "Bu sadece prosedür, dostlar alışverişte görsün diye aldık” dedi.

2 saat 35 dakikalık ses kaydı iddianamede! Bayrampaşa Belediyesi’nde depremzedeye 3 milyonluk rüşvet tuzağı iddiası

"BU KAFEDEN 5 MİLYON TL ALDI "

Öte yandan şüpheli Servet Aydın ifadesinde, nişanlısı Özlem Tut'un kendisine "Hasan Mutlu bu kafeden 5 milyon TL aldı ve buraya gizli ortak oldu" dediğini anlattı. Savcılık tarafından BTK'dan alınan HTS baz istasyonu raporları da tüm bu görüşmeleri doğruladı.

2 saat 35 dakikalık ses kaydı iddianamede! Bayrampaşa Belediyesi’nde depremzedeye 3 milyonluk rüşvet tuzağı iddiası

3 MİLYONLUK RÜŞVET, YÜZDE 25 ORTAKLIK

Buna göre depremzede Adil Umur ve Meclis Üyesi Saki Teker, 26 Nisan 2025 gecesi Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı'nın evine gitti. Yağcı'nın rüşvet talep edeceğini anlayan depremzede esnaf, cep telefonuyla tam 2 saat 35 dakika 50 saniyelik kesintisiz ses kaydı aldı. Kayıtlarda Bilgehan Yağcı, kafenin mühürlenmemesi ve yasal sorunların çözülmesi karşılığında belediyeye değil, doğrudan Hasan Mutlu'nun şahsına verilmek üzere 3 milyon lira nakit para ve kafeye yüzde 25 oranında gayri resmi ortaklık talep etti.

Belediye daha sonra kafenin yıkımını gerçekleştirdi, etkin pişmanlıktan yararlanan Bilgehan Yağcı, Hasan Mutlu'nun bir toplantıda "Bizim orada 3 milyonumuz var" dediğini itiraf etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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