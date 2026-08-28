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Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında iddianame hazırlandı

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Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında iddianame hazırlandı

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 78 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hasan Mutlu ile birlikte toplam 78 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Şüpheliler hakkında "rüşvet", "zimmet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik", "imar kirliliğine neden olma" ve "çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından dava açılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur ve 3 müşteki şüpheli de yer aldı.

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 78 şüphelinin, söz konusu suçlamalar kapsamında yargılanması talep edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bayrampaşa
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