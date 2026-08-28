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Spor

Beşiktaş'ta 9 takviye sonrası transfer açıklaması: Serdal Adalı sayı verdi

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Beşiktaş'ta 9 takviye sonrası transfer açıklaması: Serdal Adalı sayı verdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "Bir iki bölgeye daha transfer yapabiliriz" dedi. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde şu ana kadar 9 oyuncuyu kadrosuna kattı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleşen kura çekimini takip eden Başkan Serdal Adalı, kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu.

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"NE ÇOK ZOR NEDE DE KOLAY BİR KURA"

Lig aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamak istediklerini dile getiren Adalı, "Ne çok zor ne de çok kolay bir kura. Elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. İçerideki maçları taraftarlarımızın desteğiyle kazanmaya çalışacağız. Hakkımızda hayırlısı. Çok iyi bir takım olduk, daha da iyi olacağız. Rakiplerimizle gayet iyi mücadele ederiz. Özellikle Almanya'daki maçlar, deplasman gibi olmayacak. Orada çok ciddi bir taraftar kitlemiz var. Büyük bir ihtimalle başarılı bir şekilde lig aşamasını tamamlarız" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı
Başlık ResmiBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı

"İSTEDİĞİMİZ FUTBOLCULARI ALDIK"

Kadro yapılanması sürecinde gerek duyulması halinde birkaç transferin daha gerçekleşebileceğini aktaran Adalı, "Teknik ekibimizin programı doğrultusunda transfer sürecini yürütüyoruz. İstediğimiz futbolcuları aldık. Bir iki bölgeye daha transfer yapabiliriz. Yepyeni bir takımımız var. Uyum süreci de önemli. İnşallah kısa zamanda bu dönemi atlatırız ve hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı izlemeye başlarız" ifadelerini kulandı.

"3-0'IN GETİRDİĞİ REHAVET VARDI"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynadıkları Kaunas Zalgiris maçını da değerlendiren Beşiktaş Başkanı, "Dünkü maçta ilk maçta elde ettiğimiz avantajlı skorun getirdiği rehavet vardı. Yeni transferlerimiz takımla çalışmaya başlayacak. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Camiamızla taraftarlarımız mutlu bir sezon geçirmeyi diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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