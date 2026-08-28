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Dünya

Dehşete düşüren görüntüler Nepal'den! Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı

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Dehşete düşüren görüntüler Nepal'den! Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
Fotoğraf Başlığı Dehşete düşüren görüntüler Nepalden! Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı

Nepal’de çarşamba günü meydana gelen sel felaketi taş üstünde taş bırakmadı. Sabah saatlerinde Tibet'teki bir barajın patladığı bildirilirken, Nepal halkına 'ülkenin yüksek kesimlerine çıkın' çağrısı yapıldı. En az 538 kişinin can verdiği felaketin yeni görüntüleri ortaya çıkarken, üç kişilik bir ailenin, coşkun sel sularının ortasındaki iki katlı evlerinde mahsur kaldığı anlar yürekleri dağladı.

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Nepal’de çarşamba günü meydana gelen ve ülkenin kuzey ile orta kesimlerini etkileyen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Felakette yüzlerce kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişiden de halen haber alınamıyor. Bölgeden gelen görüntüler ise sel sularının neden olduğu yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

Dehşete düşüren görüntüler Nepalden! Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
Başlık ResmiDehşete düşüren görüntüler Nepalden! Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı

EVLERİ SULARLA ÇEVRİLDİ

Felaket sırasında kaydedilen görüntülerden birinde, üç kişilik bir ailenin bulunduğu iki katlı evin tamamen sel sularıyla çevrildiği görülüyor. Çamurlu suların hızla yükseldiği sırada evin balkonuna çıkan aile üyeleri, kurtarılmayı bekliyor. Suların kısa sürede metrelerce yükselerek evi yutma noktasına gelmesi, bölgede yaşanan tehlikeyi açıkça ortaya koyuyor.

Dehşete düşüren görüntüler Nepalden! Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
Başlık ResmiDehşete düşüren görüntüler Nepalden! Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı

SINIR KAPISI SULARA KAPILDI

Sel suları, Nepal’in kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde özellikle Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri boyunca büyük yıkıma yol açtı. Timure ve Syaphrubesi çevresinde sel ve toprak kaymaları yaşanırken, bir sınır kapısının da saniyeler içinde sel sularına kapıldığı bildirildi.

Öte yandan sabah saatlerinde, Tibet’teki barajın patladığı duyuruldu. Helikopterle arama kurtarma çalışmaları durdurulurken, halkın yüksek bölgelere yönlendirildiği bildirildi.

Dehşete düşüren görüntüler Nepalden! Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
Başlık ResmiDehşete düşüren görüntüler Nepalden! Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı

CAN KAYBI 538’E ULAŞTI

Nepal polisi, ülkedeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 538’e yükseldiğini açıkladı. Çin ise Tibet bölgesinde 5 kişinin can verdiğini duyurdu. Böylece iki ülkedeki toplam can kaybı 543’e ulaştı. Nepal ve Çin’in açıkladığı verilere göre yaklaşık 1.281 kişi halen kayıp.

Çin Dışişleri Bakanlığı, felaketin Nepal’de yüksek rakımlı bir buzulun çökmesiyle tetiklenmiş olabileceğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Lin Jian, Çin ve Nepal’deki uzmanların olayın nedenine ilişkin ilk değerlendirmeleri yaptığını söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise kayıp Çin ve yabancı uyruklu kişilerin bulunması için arama-kurtarma çalışmalarının tüm imkanlarla sürdürülmesi talimatını verdi.

Dehşete düşüren görüntüler Nepalden! Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
Başlık ResmiDehşete düşüren görüntüler Nepalden! Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı

Nepal Dışişleri Bakanlığı, 33 ülkeden 596 kişinin halen kayıp olduğunu açıklarken, Nepal Turizm Kurulu da 127 Nepal vatandaşından haber alınamadığını bildirdi. Çin ise Tibet’te kayıp 558 kişinin bulunduğunu, bunların 260’ının yabancı uyruklu olduğunu açıkladı. Çin yönetimi, Nepal’de afetten etkilenen bölgelere acil yardım göndereceğini ve uluslararası kurtarma çalışmalarına destek vereceğini duyurdu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürerken, yeni sel ve toprak kaymalarına karşı da alarm durumu devam ediyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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