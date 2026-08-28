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Esir düşen askerin mektupları 113 yıl sonra ailesine teslim edildi

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Esir düşen askerin mektupları 113 yıl sonra ailesine teslim edildi

Sivas Valiliği, Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin ailelerine yazdıkları ve sahiplerine ulaştırılamamış mektuplarla ilgili bir proje başlattı. Proje kapsamında mektuplar, askerlerin hayatta kalan çocukları ya da torunlarına teslim ediliyor.

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Sivas Valiliği bünyesinde kurulan Sivas Hafıza Merkezi, Türk Kızılay arşivinde saklı kalmış Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin ailelerine yazdıkları fakat farklı nedenlerle ulaşmamış yadigar mektuplara ulaşıp onların hayatta olan çocuklarına ve torunlarına teslim etmeye başladı.

Valilikten paylaşılan açıklamaya göre, mektupların sahiplerine ulaştırılması amacıyla Sivas Hafıza Merkezi Sorumlusu Yaşar Abanus, tarih araştırmacısı Ömer Gül ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Yönetmen Turgay Kural tarafından kapsamlı bir araştırma yapıldı.

Esir düşen askerin mektupları 113 yıl sonra ailesine teslim edildi
Başlık ResmiEsir düşen askerin mektupları 113 yıl sonra ailesine teslim edildi

NÜFUS KAYITLARI VE MEZARLIKLAR İNCELENDİ

Askerlerin yaşayan yakınlarını tespit etmek için nüfus kayıtları ve mezarlıklar incelenirken, belirlenen ailelere tarihi mektuplar teslim edilmeye başlandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de mektubu Gazi Mehmed'in hayatta olan çocuklarına teslim etti.

Gazi Mehmed'in Ulaş ilçesi Baharözü köyünde ikamet eden 103 yaşındaki oğlu Hacı Mehmet Subaşı ve Altınyayla ilçesine bağlı İbicek mezrasında ikamet eden 84 yaşındaki oğlu Vahap Subaşı ile 90 yaşındaki kızı Fidan Subaşı, seneler sonra babaları ve ailelerinin yaşadığı savaş dönemi ile alakalı önemli bir belgeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Esir düşen askerin mektupları 113 yıl sonra ailesine teslim edildi
Başlık ResmiEsir düşen askerin mektupları 113 yıl sonra ailesine teslim edildi

"ÇOCUKLARINA YA DA TORUNLARINA TESLİM EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, Valilik olarak Sivas ve ülke tarihine ışık tutacak önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

180 Sivaslı askere ait mektupların arşivden çıkarılarak ailelerine teslim edildiğini ifade eden Şimşek, "Proje sayesinde Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı'nda esir düşmüş askerlerimizin ailelerine veya ailelerinden onlara yazılmış ancak çeşitli sebeplerle ulaşmamış, ulaştırılamamış ve arşivlerde saklı kalmış mektupları, onların bugün hayatta olan çocuklarına ya da torunlarına teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esir düşen askerin mektupları 113 yıl sonra ailesine teslim edildi
Başlık ResmiEsir düşen askerin mektupları 113 yıl sonra ailesine teslim edildi

"113 YILLIK MEKTUP AİLEYE TESLİM EDİLDİ"

Sivaslı 180 askere ait mektupların arşivden alınıp Sivas Hafıza Merkezi arşivine kazandırıldığını ve aynı zamanda kitaba dönüştürüldüğünü aktaran Şimşek, "Proje kapsamında çok anlamlı ve duygusal ziyaretler gerçekleştirdik. Balkan Harbi'ne katılan ve esir düşen Sivaslı hemşehrimiz Gazi Mehmed’in bugün hayatta olan evlatlarını ziyaret ederek, ailelerine ait 113 yıllık çok kıymetli bir hatırayı kendilerine ulaştırdık." dedi.

Geçmişle bugün arasında çok anlamlı bir bağ kurduklarına işaret eden Şimşek, şunları belirtti:

"Amacımız Sivaslı askerlerimizin Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı yıllarında yaşadıklarını gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarabilmektir. Çünkü bu vesikalar bize sadece geçmişte yaşananları anlatmıyor. Üzerinde huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu vatanın hangi büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edildiğini de hatırlatıyor. İnşallah kitap çalışmamız ve hazırlayacağımız belgeselle bu mektuplar yalnızca arşivlerde kalan belgeler olmaktan çıkacak, sahiplerinin, ailelerinin ve bütün milletimizin ortak hafızasında yeniden hayat bulacaktır."

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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