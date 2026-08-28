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Ekonomi

Bu yıl okul çantası 2.500 TL’ye dolacak! Kırtasiyecinin hedefi sezon dışında da iş yapmak

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Bu yıl okul çantası 2.500 TL’ye dolacak! Kırtasiyecinin hedefi sezon dışında da iş yapmak

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kırtasiye sektöründe hareketlilik arttı. Türkiye’deki 8 bin kırtasiyenin yaklaşık 500’ünün ‘Yeni Nesil Kırtasiye’ anlayışını benimsediğini ifade eden TÜKİD Başkanı Taha Keresteci, “10 gündür ciddi bir hareket başladı. Bu yıl bir okul çantasının dolum maliyeti ortalama 2.500 lira” dedi.

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Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kırtasiye sektörü yoğun alışveriş dönemine hazırlanırken, bir yandan da sektörde ‘Yeni Nesil Kırtasiye’ yaklaşımıyla dönüşüm yaşanıyor. Kırtasiyeleri birer ‘yaşam alanı’ haline getiren yeni nesil bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, “Türkiye genelinde 8 bin civarında kırtasiyeci bulunuyor. Bugün ‘Yeni Nesil Kırtasiye’ anlayışına yakın olarak değerlendirebileceğimiz işletme sayısı 500 civarında. Bu sayının önümüzdeki 5 yıl içerisinde binlerce noktaya ulaşması mümkün” dedi. Kasım ayında gerçekleştirilecek 1. TÜKİD Perakende Zirvesi'nin sektördeki bu dönüşümün önemli başlangıç noktası olacağını belirten Keresteci, “Yeni Nesil Kırtasiye de zirvenin ana gündemlerinden biri olacak. Mağazacılık nereye gidiyor, tüketicinin beklentisi nasıl değişiyor, kırtasiyelerimizi nasıl daha cazip hale getirebiliriz, tüketicileri, her yaş grubundan tüketicilerimizi mağazaya nasıl çekebiliriz; bunları konuşacağız. Yeni Nesil Kırtasiye ile aslında sektörümüzün yalnızca okul sezonuyla anılmasını değil, 12 ay kırtasiyecilik anlayışımızı da ortaya koymuş olacağız. Kırtasiye alışveriş yapılan yerden, insanların gelmek ve vakit geçirmek istediği bir noktaya dönüşürse bundan hem esnafımız hem de bütün sektör kazanır” dedi.

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Bu yıl kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarının diğer sektörlere kıyasla çok daha sınırlı seyrettiğini ifade eden Keresteci, üç yıl önceki fiyatlarla ürün sattıklarını savundu. Hanehalkının iki yıldır kırtasiye alışverişini ertelediğini ama bu yıl erteleme olmadığını vurgulayan Keresteci, “Son birkaç yılda gıda, giyim veya elektronik gibi alanlarda fiyat artışları ciddi seviyelere ulaşmışken sektörümüzde bu oranlar çok daha sınırlı seviyelerde seyretti. Üretici ve tedarikçi firmalarımız, kâr marjlarını düşük tutarak velilerimizi, tüketicilerimizi korumayı öncelik edindi. Enflasyondan en az etkilenen sektörler arasındayız. Bu olumlu tablonun bu yılki kırtasiye alışverişine de olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz. Perakende satışlarda kitap hariç kağıt ve kırtasiye ürünlerini kapsayan 4 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahibiz” diye konuştu. Son 10 gündür kırtasiye sektöründe ciddi bir hareket başladığını anlatan Keresteci, “Şu an için en yoğun alışverişin başladığı ürünler, defter, kalem, silgi, matara, kalem çantaları ve çantalar. Bu yıl bir okul çantasının dolum maliyeti ortalama 2.500 lira. Çanta dolum maliyeti öğrencinin sınıfına, kullanacağı ürünün tipine, özelliğine göre farklılık gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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TÜKİD Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Demirtaş da sektör olarak vadelerin makul seviyelere çekilmesi, işletme sermayesine erişimin kolaylaşması, KDV yükünün azaltılması, markalaşma ve katma değerin merkeze alınması, ürün güvenliği süreçlerinin sadeleştirilmesine yönelik beklentileri olduğunu söyledi.

TSE VE CE İŞARETLİ ÜRÜNLERİ SATIN ALIN

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişleri artarken, bu ürünlerdeki ağır metal ve kimyasal madde riskine karşı TSE ve CE işaretli olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Enstrümantal Analiz Uzmanı İrem Çalış, kırtasiye alışverişlerinde ambalajı bozulmamış, kokusuz ve menşei belli olan ürünlerin tercih edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Çalış, “TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmeli. TSE işareti, kırtasiye ürünlerinin standartlara uygun, kaliteli ve uygun üretildiğini belgelerken, CE işareti Avrupa Birliği'nin güvenlik şartlarını sağladığını ifade eder” dedi.

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OKUL MASRAFLARI VELİLERİ E-TİCARET GİRİŞİMCİSİ YAPTI

Eğitim-öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yeniden okula dönmeye hazırlanırken, okula dönüş alışverişleri de e-Ticaret’in hareketli dönemlerinden birini oluşturuyor. Mağazanolsun CEO'su Yasemin Çil, “Geçtiğimiz yıl okula dönüş dönemi öncesinde yalnızca alışveriş yapan tüketicilerle değil, bu alandaki deneyimini bir gelir modeline dönüştürmek isteyen çok sayıda veli-girişimciyle de karşılaştık. Bu yıl da ilginin arttığını gözlemliyoruz. Veliler zaten çok iyi bildikleri kıyafet, ayakkabı, okul çantası, kırtasiye ve beslenme gibi kategorilerde ürünleri sosyal medya kanalları üzerinden kendi çevrelerine tanıtabiliyor” dedi.

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