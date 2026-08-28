Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan ‘dava açın’ emri! Malları götürene af yok

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kılıçdaroğlu’ndan ‘dava açın’ emri! Malları götürene af yok

Kılıçdaroğlu, Yeni Partililerin eşyalarını götürdüğü CHP teşkilatına “Zararları tespit edin, suç duyurusunda bulunun” dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçen eski yöneticilerin, bazı il ve ilçe başkanlıklarında demirbaş eşyaları götürdüğü ve parti binalarında zarara yol açtığı iddiaları üzerine CHP yönetimi harekete geçti. Parti teşkilatlarında kapsamlı bir hasar tespit süreci başlatılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü partisinin genel merkezinde 81 il başkanıyla gerçekleştirdiği toplantıda konuya ilişkin net talimatlar verdiği öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu yeniden cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Yardımcısından
GÜNDEM

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Yardımcısından 'güvenli liman' çıkışı

ZARARLARIN TESPİT EDİLMESİ İSTENDİ

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, il ve ilçe başkanlıklarında meydana gelen zararların ayrıntılı şekilde tespit edilmesini istediği belirtildi. Bu kapsamda parti binalarında bulunan demirbaşların, teknik ekipmanların, mobilyaların ve diğer parti mülklerinin tek tek kontrol edilmesi, eksik veya zarar görmüş eşyaların kayıt altına alınması talimatı verildi.

TEŞKİLATLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, parti mallarının izinsiz şekilde götürülmesi ya da parti binalarına zarar verilmesi durumunda konunun yalnızca parti içi bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğine de dikkat çekti. İl ve ilçe başkanlarından, sorumlular hakkında gerekli belgeleri hazırlayarak savcılıklara suç duyurusunda bulunmaları istendi.

ÖNERİLEN HABERLER
CHP noktayı koydu! Mansur Yavaş
GÜNDEM

CHP noktayı koydu! Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu

İL BAŞKANLARI KONGRE TAKVİMİNİN ERTELENMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan, toplantıda 40’tan fazla il başkanının Kılıçdaroğlu’ndan kongre takviminin ertelenmesini istediği öğrenildi. Göreve yeni başladıklarını ve birçok il ile ilçe yönetiminin henüz tamamlanmadığını belirten il başkanları, “Ortada örgüt yokken kongre yapmak mümkün değil” diyerek kongre takviminin en az bir ay ertelenmesini talep etti.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
STRATEJİK TOKAT YEDİ!
STRATEJİK TOKAT YEDİ!
İsrail, Türkiye ile anlaşmaya çalışıyor
SURİYE'YE DESTEK SÜRECEK
SURİYE'YE DESTEK SÜRECEK
MSB: Fesih kararını memnuniyetle karşıladık
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA
Oppong bitti, Puerta sırada!
ESNAFA KREDİ MÜJDESİ
ESNAFA KREDİ MÜJDESİ
Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek
TEKKE İSTİFA ETTİ
TEKKE İSTİFA ETTİ
"Bu skoru kabul edemem" dedi ve bıraktı
ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
Uyuyan dev uyanıyor...
KİRACIYA DÖNÜŞÜM TUZAĞI!
KİRACIYA DÖNÜŞÜM TUZAĞI!
Hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina
BİNLERCE HESAP KAPATILDI
BİNLERCE HESAP KAPATILDI
Sosyal medya yargısına son!
YENİ ROTA KONFERANS LİGİ
YENİ ROTA KONFERANS LİGİ
Trabzonspor 9 kişi kaldı, Avrupa Ligi'ne veda etti
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
SEÇİM HESABI KIZIŞTI
SEÇİM HESABI KIZIŞTI
Netanyahu ve Ben-Gvir birbirine girdi
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
Kartal, Avrupa'ya geri döndü
"TOPRAK KABUL ETMESİN"
Binlerce kişinin acısında adı vardı...
"TERÖRİSTE AF MAF YOK"
AK Partili vekilden çok net sözler!
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
Oosterwolde'nin transferi iptal
BU KEZ HEDEFİNDE GÖL VAR
BU KEZ HEDEFİNDE GÖL VAR
Trump'tan Kanada'yı çileden çıkaracak hamle
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Saniyeler içinde her şeylerini kaybettiler
"SÖYLEDİKLERİ UYUŞMUYOR"
Şahin'e tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler!
SEÇİMİNİ YAPTI
SEÇİMİNİ YAPTI
Leao'dan Galatasaray'ı şoke eden karar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi
Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek
Kaydet
Dolandırıcılar, öğrencileri adım adım ağlarına düşürüyor: Burs ararken şüpheli olmayın
Burs ararken şüpheli olmayın
Kaydet
Hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina! Kiracıya dönüşüm tuzağı
Hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.