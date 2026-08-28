Kılıçdaroğlu’ndan ‘dava açın’ emri! Malları götürene af yok

Kılıçdaroğlu, Yeni Partililerin eşyalarını götürdüğü CHP teşkilatına “Zararları tespit edin, suç duyurusunda bulunun” dedi.

CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçen eski yöneticilerin, bazı il ve ilçe başkanlıklarında demirbaş eşyaları götürdüğü ve parti binalarında zarara yol açtığı iddiaları üzerine CHP yönetimi harekete geçti. Parti teşkilatlarında kapsamlı bir hasar tespit süreci başlatılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü partisinin genel merkezinde 81 il başkanıyla gerçekleştirdiği toplantıda konuya ilişkin net talimatlar verdiği öğrenildi.

ZARARLARIN TESPİT EDİLMESİ İSTENDİ

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, il ve ilçe başkanlıklarında meydana gelen zararların ayrıntılı şekilde tespit edilmesini istediği belirtildi. Bu kapsamda parti binalarında bulunan demirbaşların, teknik ekipmanların, mobilyaların ve diğer parti mülklerinin tek tek kontrol edilmesi, eksik veya zarar görmüş eşyaların kayıt altına alınması talimatı verildi.

TEŞKİLATLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, parti mallarının izinsiz şekilde götürülmesi ya da parti binalarına zarar verilmesi durumunda konunun yalnızca parti içi bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğine de dikkat çekti. İl ve ilçe başkanlarından, sorumlular hakkında gerekli belgeleri hazırlayarak savcılıklara suç duyurusunda bulunmaları istendi.

İL BAŞKANLARI KONGRE TAKVİMİNİN ERTELENMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan, toplantıda 40’tan fazla il başkanının Kılıçdaroğlu’ndan kongre takviminin ertelenmesini istediği öğrenildi. Göreve yeni başladıklarını ve birçok il ile ilçe yönetiminin henüz tamamlanmadığını belirten il başkanları, “Ortada örgüt yokken kongre yapmak mümkün değil” diyerek kongre takviminin en az bir ay ertelenmesini talep etti.

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