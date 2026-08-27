AK Partili vekilden çok net sözler: Teröriste af maf yok

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, ÜLKE TV'de katıldığı programda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terörün 42 yılda Türkiye'ye yaklaşık 2 trilyon dolara mal olduğunu söyleyen Tipioğlu, "Teröriste af maf yok" diyerek sürece ilişkin net mesaj verdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin terörle mücadelesi ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tipioğlu, terörün ülkeye ekonomik ve sosyal açıdan ağır bir bedel ödettiğini söyledi.

Tipioğlu, Türkiye'nin artık teröre harcanan kaynakları ekonomiye, üretime ve istihdama yöneltmek istediğini belirterek, "Türkiye artık teröre ödediklerini, terörün kaybettirdiklerini ekonomiye, üretime, istihdama, bu aziz milletin refahına harcamak istiyor" dedi.

"42 YILDA 2 TRİLYON DOLAR HEBA EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ve Malazgirt programlarında "Terörsüz Türkiye" mesajını güçlü şekilde verdiğini belirten Tipioğlu, terörün Türkiye'ye maliyetine dikkat çekti.

ÜLKE TV'ye konuşan ve PKK ile mücadelenin 42 yıllık bir süreç olduğunu ifade eden Tipioğlu, "42 yıllık Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde dolaylı olarak 2 trilyon dolar civarında bir parayı heba ettiğimiz anlaşılıyor" diye konuştu.

Bu kaynağın Türkiye ekonomisinde kullanılması halinde önemli değişimlerin yaşanabileceğini savunan Tipioğlu, "2 trilyon dolar Türkiye'nin ekonomisine girseydi muhtemeldir ki şimdiki kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla en az iki katı olurdu. Savunma sanayimiz çok daha önemli noktalarda olurdu. Herkesin işi, herkesin aşı olurdu" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTE AF MAF YOK"

"Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik eleştirilere de cevap veren Tipioğlu, bunun bir af süreci olmadığını vurguladı.

Tipioğlu, "Bir defa böyle teröriste bir af maf değil. Bunu çok net altını çizeyim. Buradaki şey terörü bitirme hadisesidir" dedi.

Türkiye'deki terör örgütlerinin farklı ideolojilere sahip olsalar da dış güçlerle bağlantılı olduğunu öne süren Tipioğlu, "Türkiye'deki bütün terör örgütleri ama adına ne derseniz deyin, bir şekilde küresel güçlerin tasmalığını yapan grupların hadisesidir" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin amacının Türkiye'deki bin yıllık kardeşliği güçlendirmek olduğunu belirten Tipioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye, o milli birlik ve kardeşlik kanunu bu ülkedeki Kürt ve Türk'ün arasındaki terörü çekip alıp bin yıllık kardeşliğin kalmasını sağlayacak bir hadisedir. Teröriste af maf yok. Bunu çok net altını çiziyorum."

"BU İŞLERDEN AFLARI MÜMKÜN DEĞİL"

Süreçte provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Tipioğlu, terör eylemlerine karışan kişiler konusunda da net ifadeler kullandı.

"Askeri, polisi şehit eden, adam öldüren, bombalayan hiç kimsenin bu işlerden affı mümkün değil. Bu kapsam dışı" diyen Tipioğlu, Türkiye'nin bütünlüğünün her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

"BİZ İSRAİL GİBİ DÜN KURULAN BİR MİLLET DEĞİLİZ"

İsrail'in bölgedeki politikaları ve terör örgütlerinin dış bağlantıları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tipioğlu, İsrail'in kuruluşundan sonraki dönemde bölgesinde kendisine destek sağlayacak aktörler aradığını öne sürdü.

Tipioğlu, "İsrail kurulduğu günden iki yıl sonra ya da kurulduğu tarihten iki yıl sonra, üç yıl sonra bölgesinde kendine payanda olacak birilerini aradı. Ve sürekli buna yatırım yaptı" dedi.

Türkiye'nin devlet geleneğine de vurgu yapan Tipioğlu, "Türk devlet aklı binlerce yıllık bir devlet geleneği olan bir milletiz. Biz İsrail gibi dün kurulan bir millet değiliz ki. Bizim genetik kodlarımız asırlara dayanıyor" ifadelerini kullandı.

Tipioğlu, Türkiye'nin sahip olduğu devlet geleneğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle birleştiğini belirterek, "Bu genetik kodlarımız, bu devlet aklımız ve bilge bir liderin, Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle de birleşince ortaya bu tablo çıktı" diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası