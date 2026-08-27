Nepal sınırında deprem sonrası kritik alarm! Set gölü taşabilir

Çin'in Nepal sınırındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem endişeyi artırdı. Bölgede bir set gölünün taşma riski nedeniyle 5. seviye sel alarmı verilirken, Nepal'deki sel felaketinde can kaybının 389'a yükseldiği bildirildi.

Çin'in Nepal sınırında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin Tibet'in kuzeyinde, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Bölgede dün de toprak kayması yaşanmıştı. Art arda meydana gelen doğal afetlerin ardından yetkililer bölgede önlemleri artırdı.

SET GÖLÜ İÇİN ALARM VERİLDİ

Çin devlet haber ajansı Xinhua, Tibet'te bulunan bir set gölünün taşma riski nedeniyle 5. seviye sel alarmı ilan edildiğini duyurdu.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın yerel yetkililere set gölündeki su seviyesini ve bölgedeki yağışları yakından takip etme talimatı verdiği aktarıldı.

Çin Deprem Ağları Merkezi de dün Tibet'in Nagqu bölgesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

NEPAL'DE CAN KAYBI 389'A ULAŞTI

Tibet sınırındaki Nepal ise dün Himalayalar'da meydana gelen olayın ardından büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Himalayalar'da kopan bir buzulun taşkına neden olması ve suların Bhotekoshi Nehri'ne ulaşması sonucu meydana gelen selde can kaybı arttı.

Nepal Polisi, felakette şu ana kadar 389 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu ise 910 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Tibet'teki deprem ve set gölünün taşma riski nedeniyle sınır bölgesindeki endişe de büyüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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