Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Nepal sınırında deprem sonrası kritik alarm! Set gölü taşabilir

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Nepal sınırında deprem sonrası kritik alarm! Set gölü taşabilir

Çin'in Nepal sınırındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem endişeyi artırdı. Bölgede bir set gölünün taşma riski nedeniyle 5. seviye sel alarmı verilirken, Nepal'deki sel felaketinde can kaybının 389'a yükseldiği bildirildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Çin'in Nepal sınırında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin Tibet'in kuzeyinde, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Bölgede dün de toprak kayması yaşanmıştı. Art arda meydana gelen doğal afetlerin ardından yetkililer bölgede önlemleri artırdı.

SET GÖLÜ İÇİN ALARM VERİLDİ

Çin devlet haber ajansı Xinhua, Tibet'te bulunan bir set gölünün taşma riski nedeniyle 5. seviye sel alarmı ilan edildiğini duyurdu.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın yerel yetkililere set gölündeki su seviyesini ve bölgedeki yağışları yakından takip etme talimatı verdiği aktarıldı.

Çin Deprem Ağları Merkezi de dün Tibet'in Nagqu bölgesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal
DÜNYA

Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal'de hayat değişti...

NEPAL'DE CAN KAYBI 389'A ULAŞTI

Tibet sınırındaki Nepal ise dün Himalayalar'da meydana gelen olayın ardından büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Himalayalar'da kopan bir buzulun taşkına neden olması ve suların Bhotekoshi Nehri'ne ulaşması sonucu meydana gelen selde can kaybı arttı.

Nepal Polisi, felakette şu ana kadar 389 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu ise 910 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Tibet'teki deprem ve set gölünün taşma riski nedeniyle sınır bölgesindeki endişe de büyüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
Kartal, Avrupa'ya geri döndü
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
BU KEZ HEDEFİNDE GÖL VAR
BU KEZ HEDEFİNDE GÖL VAR
Trump'tan Kanada'yı çileden çıkaracak hamle
ÜÇ GOL VE BİR PENALTI
ÜÇ GOL VE BİR PENALTI
Bordo mavililer 9 kişi kaldı
"TOPRAK KABUL ETMESİN"
Binlerce kişinin acısında adı vardı...
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
Oosterwolde'nin transferi iptal
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Saniyeler içinde her şeylerini kaybettiler
SEÇİMİNİ YAPTI
SEÇİMİNİ YAPTI
Leao'dan Galatasaray'ı şoke eden karar
"SÖYLEDİKLERİ UYUŞMUYOR"
Şahin'e tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler!
İŞGALİ İTİRAF ETTİLER!
İŞGALİ İTİRAF ETTİLER!
On binlerce İsrailli Kıbrıs'ı evi görüyor
ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN!
ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN!
İslam Memiş'ten heyecanlandıran tahmin
GABAR'DA TARİHİ DEĞİŞİM
GABAR'DA TARİHİ DEĞİŞİM
Binlerce kişiye istihdam, milyarlarca dolarlık katkı
İRAN SAVAŞI ABD'Yİ VURDU
İRAN SAVAŞI ABD'Yİ VURDU
Avrupa'daki füze stokları alarm veriyor
ÇAKIR İÇİN KRİTİK TEST
ÇAKIR İÇİN KRİTİK TEST
Hem karada hem denizde tam isabet
MAKARNADAKİ GİZLİ TEHLİKE
MAKARNADAKİ GİZLİ TEHLİKE
Ünlü markalarda da var! 36 paketin 34'ünde çıktı
ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!
ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!
Üst geçitteki provokasyona tutuklama!
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
Eski hocası, Leao’yu öve öve bitiremedi
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İngiliz ekonomistten küstah sözler!
25,5 KG ALTIN ELE GEÇİRİLDİ!
25,5 KG ALTIN ELE GEÇİRİLDİ!
Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
AK Parti'de kritik atama! 4 ilin başkanları değişti
AK Parti’de 4 kritik atama!
Kaydet
Oosterwolde'nin transferi iptal: Türkiye'ye geri dönüyor
Oosterwolde'nin transferi iptal: Türkiye'ye geri dönüyor
Kaydet
Beşiktaş tur atladı mı, rakibi kim oldu? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde
Beşiktaş tur atladı mı, rakibi kim oldu? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.