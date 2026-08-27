İşgali itiraf ettiler! On binlerce İsrailli Kıbrıs'ı evi görüyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İsrail varlığı dikkat çekici boyuta ulaştı. Büyükelçiliğin açıkladığı 15-20 bin kişilik nüfusun yanı sıra artan yatırımlar, şirketler ve yerleşimlerle birlikte adadaki İsrail etkisi yeniden gündemde.

İsrail’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki varlığı son yıllarda dikkat çekici biçimde artıyor. İsrail’in GKRY Büyükelçiliği, bölgede yaşayan İsraillilerin sayısının yaklaşık 15-20 bine ulaştığını açıkladı.

GÜNEY KIBRIS’I KENDİLERİNE YENİ ADRES SEÇTİLER

İsrail Büyükelçiliği tarafından Phileleftheros gazetesinin dijital haber platformu Philenews’e yapılan açıklamada, yaklaşık 15-20 bin İsraillinin Güney Kıbrıs’ı ev olarak gördüğü belirtildi. Büyükelçilik, söz konusu sayının yıllar içinde önemli ölçüde yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, Güney Kıbrıs’ın İsrailliler açısından cazip hale gelmesinde coğrafi yakınlığın yanı sıra İsrail ile Rum yönetimi arasındaki ilişkilerin de etkili olduğu ifade edildi.

İSRAİLLİ ŞİRKETLERİN DE İLGİSİ BÜYÜYOR

Bölgedeki İsrail varlığının yalnızca nüfus artışıyla sınırlı kalmadığı belirtildi. İsrailli şirketlerin Güney Kıbrıs’ı sadece bir pazar olarak değil, uluslararası faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir merkez olarak değerlendirmeye başladığı kaydedildi. İki taraf arasındaki iş birliğinin tarım ve su teknolojilerinin yanı sıra enerji depolama, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında da genişletilmesinin planlandığı aktarıldı.

İsrail Büyükelçiliğinin verilerine göre, İsrail ile GKRY arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 600 milyon euronun üzerine çıktı. İsrail ayrıca aynı yıl Güney Kıbrıs’ın en fazla turist gönderen ikinci ülkesi oldu. İsrailli ziyaretçilerin toplam turist girişlerindeki payı yüzde 13 olarak açıklandı.

GERÇEK SAYI DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Büyükelçilik, açıklanan 15-20 bin kişilik rakamın Güney Kıbrıs’taki gerçek İsrail bağlantılı nüfusu tam olarak yansıtmayabileceğine de dikkat çekti. Bölgede yaşayan bazı İsraillilerin aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlığına sahip olması nedeniyle resmi kayıtlarda İsrail vatandaşı olarak görünmeyebileceği belirtildi. Bu nedenle sahadaki toplam İsrail bağlantılı yerleşimin açıklanan rakamdan daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor.

İşgali itiraf ettiler! On binlerce İsrailli Kıbrıs'ı evi görüyor

İSRAİL’DEN DIŞ GÖÇ DE HIZLANDI

Güney Kıbrıs’taki İsrailli nüfusun artışı, İsrail’den yaşanan dış göç tartışmalarının da gündeme gelmesine neden oluyor. Tel Aviv Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 2023 ve 2024 yıllarında yaklaşık 49 bin İsrailli, ülkeden bir yıldan uzun süreliğine ayrıldı. İsrail Vergi Dairesinin araştırmasında ise özellikle yüksek gelirli kesimdeki göçün 2023 ve 2024 yıllarında rekor seviyelere ulaştığı belirtildi. Doktor, mühendis ve yüksek gelirli çalışanların ülkeden ayrılanlar arasında önemli bir yer tuttuğu kaydedildi.

RUM BASININDA DA 'KALICI YERLEŞİM' GÜNDEMDE

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki artan varlığı Rum basınında da tartışılmaya başlandı. Yunanistan merkezli ve Güney Kıbrıs’ta da yayımlanan Kathimerini gazetesinde daha önce yayımlanan bir makalede, İsraillilerin bölgeye yerleşiminin kalıcı bir yapıya dönüşebileceğine dikkat çekildi.

Makalede, İsraillilerin ihtiyaçlarına yönelik okulların, ibadet yerlerinin, işletmelerin ve çeşitli altyapıların oluşturulmasının, bölgedeki İsrail varlığının yalnızca turizm ve yatırımla sınırlı olmadığına işaret ettiği savunuldu. Bu gelişmelerin Güney Kıbrıs’ta “daha kalıcı bir İsrail yerleşimi” tartışmasını güçlendirdiği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası