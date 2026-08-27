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Trabzonspor nasıl tur atlar? Ferencvaros'u yenerse, yenilirse ve berabere kalırsa ne olur?

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Trabzonspor nasıl tur atlar? Ferencvaros'u yenerse, yenilirse ve berabere kalırsa ne olur?
Fotoğraf Başlığı Trabzonspor nasıl tur atlar? Ferencvarosu yenerse, yenilirse ve berabere kalırsa ne olur?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında kritik rövanşa çıkıyor. İlk maçın ardından tur hesapları bordo-mavili taraftarların gündemine taşınırken "Trabzonspor Ferencvaros'u yenerse ne olur, berabere kalırsa veya yenilirse ne olur?" soruları araştırılıyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak isteyen Trabzonspor, Ferencvaros ile Macaristan'da karşı karşıya geliyor. Groupama Arena'da oynanacak rövanş öncesinde ilk karşılaşmada alınan sonuç tur hesaplarını belirlerken bordo-mavililerin hangi skorlarla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceği merak ediliyor.

TRABZONSPOR FERENCVAROS'U YENERSE NE OLUR?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olduğu için rövanşta alacağı galibiyetin skoruna göre tur durumu değişecek. Bordo-mavililer Ferencvaros'u 2 veya daha farklı skorla mağlup ederse doğrudan UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselecek. Örneğin Trabzonspor'un 2-0, 3-1 veya 4-2 kazanması tur için yeterli olacak.

Trabzonspor'un rövanşı yalnızca 1 farklı kazanması halinde ise toplam skor eşitlenecek. Örneğin 1-0, 2-1 veya 3-2'lik Trabzonspor galibiyetlerinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

Trabzonspor nasıl tur atlar? Ferencvarosu yenerse, yenilirse ve berabere kalırsa ne olur?
Başlık ResmiTrabzonspor nasıl tur atlar? Ferencvarosu yenerse, yenilirse ve berabere kalırsa ne olur?

TRABZONSPOR FERENCVAROS'A YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Trabzonspor'un Ferencvaros karşısında berabere kalması veya rövanş maçını kaybetmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlama şansı kalmayacak. İlk maçta Ferencvaros'un elde ettiği 1-0'lık üstünlük nedeniyle beraberlikte toplam skor Macaristan temsilcisinin lehine olacak.

Bordo-mavililer rövanşta mağlup olursa da Ferencvaros doğrudan UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselecek. Trabzonspor'un play-off turunda elenmesi halinde Avrupa macerası sona ermeyecek ve bordo-mavililer UEFA Konferans Ligi lig aşamasında yoluna devam edecek.

Trabzonspor nasıl tur atlar? Ferencvarosu yenerse, yenilirse ve berabere kalırsa ne olur?
Başlık ResmiTrabzonspor nasıl tur atlar? Ferencvarosu yenerse, yenilirse ve berabere kalırsa ne olur?

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına doğrudan kalabilmesi için Ferencvaros'u en az 2 farklı mağlup etmesi gerekiyor. İlk karşılaşmanın 1-0 Ferencvaros üstünlüğüyle tamamlanması nedeniyle bordo-mavililerin rövanşta toplam skorda rakibinin önüne geçmesi gerekiyor.

Trabzonspor'un tur ihtimalleri kısaca şöyle:

  • 2 veya daha farklı galibiyet: Trabzonspor tur atlar.
  • 1 farklı galibiyet: Maç uzatmalara gider, eşitlik sürerse penaltılar oynanır.
  • Beraberlik: Ferencvaros tur atlar.
  • Trabzonspor'un yenilgisi: Ferencvaros tur atlar.
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Editör : İREM ÖZCAN
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