Gabar'da terörün yerini petrol üretimi aldı! Bakan Bayraktar 2035'i işaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 83-84 bin varile doğru ilerlediğini açıkladı. Terörden temizlenmesinin ardından önemli bir üretim merkezine dönüşen bölgede 3 bin 500 kişi istihdam edildiğini açıklayan Bakan, "Bizim için 2035, çok önemli bir tarih" dedi.

Bursa’da AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine karşı Türkiye’nin yürüttüğü stratejileri anlatırken en çarpıcı parantezi Gabar’a açtı.

Geçmişte sadece çatışmalarla anılan dağların bugün ülkenin makroekonomisine can suyu olan devasa bir petrol üssüne dönüştüğünü vurgulayan Bayraktar, terörün bitmesinin bölgeye getirdiği ekonomik ve sosyal devrimi gözler önüne serdi.

Gabarda terörün yerini petrol üretimi aldı! Bakan Bayraktar 2035i işaret etti

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KEŞFİ"

2021 yılında Gabar’da gerçekleştirilen petrol keşfinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ham petrol buluşu olduğunun altını çizen Bayraktar, sahadaki üretimin hızla tırmandığını belirtti. Günlük üretim rakamlarının 83-84 bin varil eşiğine dayandığını ifade eden Bakan, dünyanın en kritik enerji koridorlarında arz krizlerinin yaşandığı bir dönemde bu yerli kaynağın hayati bir güvenlik kalkanı oluşturduğunu dile getirdi.

Gabarda terörün yerini petrol üretimi aldı! Bakan Bayraktar 2035i işaret etti

YILDA MİLYARLARCA DOLAR ÜLKEDE KALIYOR

Türkiye’nin kullandığı enerjinin üçte ikisini dışarıdan aldığını ve cari açığın en büyük kalemini enerji ithalatının oluşturduğunu hatırlatan Bayraktar, Gabar’daki üretimin bütçeye yansımasını net rakamlarla özetledi. Yerli petrol hamlesi sayesinde her yıl yaklaşık 2 ila 2,5 milyar dolarlık kaynağın uluslararası piyasalara gitmeyerek yurt içinde kaldığını belirten Bayraktar, dışa bağımlılığı kırma yolunda bu sahanın kilit rol oynadığını kaydetti.

Gabarda terörün yerini petrol üretimi aldı! Bakan Bayraktar 2035i işaret etti

TERÖRSÜZ BÖLGE İSTİHDAM YUVASI OLDU

Gabar’daki dönüşümün sadece rakamlardan ibaret olmadığını, bölge insanının hayatını da değiştirdiğini vurgulayan Enerji Bakanı, sahanın sosyal boyutuna dikkat çekti.

Terörün gölgesinden arındırılan coğrafyanın istihdam kapısına dönüştüğünü belirten Bayraktar, çoğunluğu bölge halkından oluşan 3 bin 500 gencin burada iş imkanı bulduğunu, bunun da bölgenin sosyoekonomik yapısına vurulan en güzel mühür olduğunu ifade etti.

Gabarda terörün yerini petrol üretimi aldı! Bakan Bayraktar 2035i işaret etti

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak, daha çok Gabar'a ihtiyacımız var. Karadeniz, Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiflere ihtiyacımız var. Türkiye, onun için hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir arama faaliyetini gerçekleştiriyor. Gemilerimizden Çağrı Bey sondaj gemimiz, şu anda Somali'de görev yapıyor. Pakistan'da yakın zamanda başlayacağız. Libya'da, Irak'ta yaptığımız çalışmalar, imzaladığımız anlaşmalar var. Bütün hedefimiz, Türkiye'nin mutlak surette bu dışa bağımlılığını bitirebilmek. Bizim için 2035, çok önemli bir tarih. Türkiye'nin dışa bağımlılıkta aşağı doğru gelmesinde önemli bir tarih olacak"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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