Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var
Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157’ye yükseldi. Sel sonrası Tibet Özerk Bölgesi'ndeki heyelanda ise 3 kişinin öldüğü belirtildi. Kaybolan yüzlerce kişiyi arama çalışmaları sürerken, selin buzul gölünün taşması nedeniyle oluştuğu ihtimali değerlendiriliyor. Selin Gyirong sınır kapısı yakınlarına dayanması sonrasında Çin’in verdiği talimatla bölge boşaltılmaya devam ediyor.
Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde dün meydana gel sel felaketi sonrası ortalık savaş alanına döndü. The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi.
TOPLAM ÖLÜ SAYISI 157
Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 157'ye çıktığı, yüzlerce kişiden haber alınamadığı belirtildi. Başbakanlık Ofisi verilerine göre, 44 güvenlik görevlisi ile 391'i yabancı uyruklu kişi kayıp.
Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifade edildi.
ÇİN TARAFINDA 3 ÖLÜ
Xinhua'nın haberine göre Nepal'deki sel, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı iline bağlı Gyirong ilçesinde büyük çaplı toprak kaymasına yol açtı. Gyirong ilçesi acil durum yönetim merkezinden yapılan açıklamada, selin neden olduğu toprak kaymasında 3 kişinin öldüğü, 268 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA HAVA ENGELİ
Sel, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken, çalışmaların daha uzun süreceği belirtildi.
ÇİN’DEN TAHLİYE ÇAĞRISI
Xinhua ajansının haberine göre öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Nepal'deki sellerin Tibet Özerk Bölgesi'nde Gyirong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması üzerine, arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi. Bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulması konusunda bölge yetkililerini görevlendirdi. Çin Başbakanı Li Çiang, sellerden etkilenen ve kaybolan kişilerin sayısının derhal tespit edilmesini istedi.
SELİN NEDENİ BUZUL GÖLÜ TAŞMASI MI?
Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, selin sebebi araştırılırken, yetkililer yakınlardaki bir buzul gölünün taşması ihtimali üzerinde duruyor.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insani yardım malzemeleri taşıyan uçağın Nepal'in başkenti Kathmandu'ya ulaştığını, daha fazla yardım için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.
KIZILHAÇ’TAN 1 MİLYON İSVİÇRE FRANGI
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), sel felaketi nedeniyle müdahaleyi desteklemek için yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 60 milyon Türk lirası) tutarında acil durum fonu tahsis ettiğini duyurdu.
TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Dışişleri Bakanlığı, seldeki can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziyelerini sundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Şu an itibarıyla vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.