Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var

ÇİN TARAFINDA 3 ÖLÜ

Xinhua'nın haberine göre Nepal'deki sel, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı iline bağlı Gyirong ilçesinde büyük çaplı toprak kaymasına yol açtı. Gyirong ilçesi acil durum yönetim merkezinden yapılan açıklamada, selin neden olduğu toprak kaymasında 3 kişinin öldüğü, 268 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.