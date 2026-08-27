Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var

Kaydet
Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157’ye yükseldi. Sel sonrası Tibet Özerk Bölgesi'ndeki heyelanda ise 3 kişinin öldüğü belirtildi. Kaybolan yüzlerce kişiyi arama çalışmaları sürerken, selin buzul gölünün taşması nedeniyle oluştuğu ihtimali değerlendiriliyor. Selin Gyirong sınır kapısı yakınlarına dayanması sonrasında Çin’in verdiği talimatla bölge boşaltılmaya devam ediyor.

Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde dün meydana gel sel felaketi sonrası ortalık savaş alanına döndü. The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi.

Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 157

Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 157'ye çıktığı, yüzlerce kişiden haber alınamadığı belirtildi. Başbakanlık Ofisi verilerine göre, 44 güvenlik görevlisi ile 391'i yabancı uyruklu kişi kayıp.

Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifade edildi.

Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var

ÇİN TARAFINDA 3 ÖLÜ

Xinhua'nın haberine göre Nepal'deki sel, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı iline bağlı Gyirong ilçesinde büyük çaplı toprak kaymasına yol açtı. Gyirong ilçesi acil durum yönetim merkezinden yapılan açıklamada, selin neden olduğu toprak kaymasında 3 kişinin öldüğü, 268 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var

ARAMA ÇALIŞMALARINA HAVA ENGELİ

Sel, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken, çalışmaların daha uzun süreceği belirtildi.

Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var

ÇİN’DEN TAHLİYE ÇAĞRISI

Xinhua ajansının haberine göre öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Nepal'deki sellerin Tibet Özerk Bölgesi'nde Gyirong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması üzerine, arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi. Bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulması konusunda bölge yetkililerini görevlendirdi. Çin Başbakanı Li Çiang, sellerden etkilenen ve kaybolan kişilerin sayısının derhal tespit edilmesini istedi.

Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var

SELİN NEDENİ BUZUL GÖLÜ TAŞMASI MI?

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, selin sebebi araştırılırken, yetkililer yakınlardaki bir buzul gölünün taşması ihtimali üzerinde duruyor.

Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insani yardım malzemeleri taşıyan uçağın Nepal'in başkenti Kathmandu'ya ulaştığını, daha fazla yardım için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var

KIZILHAÇ’TAN 1 MİLYON İSVİÇRE FRANGI

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), sel felaketi nedeniyle müdahaleyi desteklemek için yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 60 milyon Türk lirası) tutarında acil durum fonu tahsis ettiğini duyurdu.

Taş üstünde taş kalmadı! Nepal’deki sel felaketinden korkunç görüntüler… Ölü sayısı 100’ü aştı, yüzlerce kayıp var

TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, seldeki can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziyelerini sundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Şu an itibarıyla vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
İBB yönetimi için anlaşacaklar
GRAM YENİDEN YUKARI DÖNDÜ
GRAM YENİDEN YUKARI DÖNDÜ
Altın, kritik konuşma öncesi yükselişe geçti
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
Nepal’den acı görüntüler, ölü sayısı 100'ü aştı
ÇAREYİ KOMŞUDA BULDUK!
ÇAREYİ KOMŞUDA BULDUK!
Kreş fiyatları uçtu... Ev hanımına ek gelir
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
Suriyeli güvenlik kaynağı, fesih sürecini anlattı
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geride bıraktı
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
Buğday zirvede, 70 gemi beklemede
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
F.Bahçe Lyon'u eledi, Devler Ligi'ne yükseldi
MALAZGİRT RUHU!
MALAZGİRT RUHU!
Tam olarak neyi ifade ediyor? Erdoğan dün özetledi
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
"ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK”
Tarihin yeniden yazıldığı bir döneme girdik
BİZZAT İMZALADI
BİZZAT İMZALADI
7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
BİLİRKİŞİ: BOĞULDU
BİLİRKİŞİ: BOĞULDU
Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı!
DESTAN YAZDI!
DESTAN YAZDI!
Mourinho ve Jesus yapamadı, Kartal başardı
BÖLGESEL BARIŞ İNŞA EDİLİYOR
BÖLGESEL BARIŞ İNŞA EDİLİYOR
Irak-Suriye hattında güvenlik boşluğu kapanıyor
'F.BAHÇELİLİK BÖYLE OLMAZ'
'F.BAHÇELİLİK BÖYLE OLMAZ'
İsmail Kartal'dan eleştirilere sitemkâr cevap
NORMAL DOĞUMA DÖNÜŞ
NORMAL DOĞUMA DÖNÜŞ
"Her gebeye bir ebe" sezaryeni düşürdü
ALDATAN İLANLARA CEZA YAĞIYOR
ALDATAN İLANLARA CEZA YAĞIYOR
'1 TL' yazıp müşteri çekmeye çalıştılar
YARDIMLAR KAPIDA KALDI
YARDIMLAR KAPIDA KALDI
600 tır sözü verildi sadece 100’ü girebiliyor
CHP NOKTAYI KOYDU!
CHP NOKTAYI KOYDU!
Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
96,2 milyar dolar gelir elde etti! Nvidia bilançosu beklentileri aştı
96,2 milyar dolar gelir elde etti! Nvidia bilançosu beklentileri aştı
Kaydet
Depoyu fullemek 250 TL ucuzladı! Motorine büyük indirim
Depoyu fullemek 250 TL ucuzladı! Motorine büyük indirim
Kaydet
Fenerbahçe, Avrupa'da tarih yazdı: Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geçti
F.Bahçe tarih yazdı: Lyon'u eledi, G.Saray'ı geçti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.