Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Galatasaray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Galatasaray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4'lük yabancı kuralında Türkiye Kupası'ndaki maçlar için esnekliğe gitmesinin ardından bir açıklama yapan Galatasaray, karara tepki gösterdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralında değişikliğe gitmesinin ardından bir açıklama yayımladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Yabancı kuralında yeni karar: TFF, 10+4
SPOR

Yabancı kuralında yeni karar: TFF, 10+4'te önemli değişikliği duyurdu

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir.

"Biz yabancı futbolcu konusunda bir karar verdik, bu kararı da çok önceden verdik, herkes buna uyacak" diye defalarca açıklama yapanların, kulübümüzün geçen sezon bu konuyla ilgili yaptığı tüm talep ve başvuruları doğru dürüst değerlendirmeden reddedenlerin, yapılan düzenlemenin yaratacağı sakıncaları defalarca dile getirmemize rağmen bizi duymazdan gelenlerin, bir anda yaptıkları bu dönüşü ibretle takip ediyoruz.

O gün, bu düzenlemenin ülkemizi Avrupa'daki büyük kulüplerin yetiştirme yurdu hâline getireceğini, Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemeye mahkûm edeceğini defalarca ifade ettik. Ancak uyarılarımız dikkate dahi alınmadı.

Bu kararın, tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır. İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak bu kulübü koruyup kollayan anlayış ne yazık ki değişmemektedir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak ayrıcalık değil; Türk futbolundaki her kulüp için aynı kuralı, aynı uygulamayı ve eşit rekabeti talep ettiğimizi bir kez daha en güçlü şekilde ifade ediyoruz.

Türk futbolu, canı istediğinde ya da zorda kaldığında kafasına göre kural değiştiren değil, koyacağı kuralları tüm paydaşlarla istişare edip karar alan ve bu kararın arkasında duran, bağımsız ve öngörülebilir bir yönetim anlayışını hak etmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu ayrıcalıklı uygulamalara karşı yine sahada kalacak, yine kazanacak ve şampiyon olacaktır."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler
"RÜŞVETLE İŞ YAPARDI!"
"İmamoğlu servet sahibi oldu" diyerek tek tek anlattı
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
'Şeytantepe' belgeseline soruşturma başlatıldı
CHP NOKTAYI KOYDU!
CHP NOKTAYI KOYDU!
Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu
YENİ HAMLELER YOLDA!
YENİ HAMLELER YOLDA!
Beşiktaş'ta Önder Özen'den transfer müjdesi
"FİİLİYATTA DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Bakan Fidan'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
Ölümcül ilaç iddiasında gerçek başka çıktı
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
F.Bahçe'nin sol kanat için hedefi belli oldu
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
Faizsiz 5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarı
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
Facebook ve Instagram’ın geleceğini değiştirecek
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
Erdoğan’ın sözündeki asırlık mesaj
PARAŞÜT FACİASI!
PARAŞÜT FACİASI!
Cansız bedenleri saatler sonra bulundu
MERAKLA BEKLENİYORDU
MERAKLA BEKLENİYORDU
Türkiye'den F-35 için yeni hamle!
“SURİYE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI”
“SURİYE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI”
MHP'li Topsakal’dan dikkat çeken SDG açıklaması
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğim"
'HAVAYA UÇURACAĞIZ'
'HAVAYA UÇURACAĞIZ'
ABD'li savcıdan Trump'a skandal tehdit!
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
Jimmy Durmaz'dan çok konuşulacak Ibrahimovic itirafı
ÇİFTE DEHŞET KAMERADA!
ÇİFTE DEHŞET KAMERADA!
360 bin TL ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu
KUYTUL SOPAYI SIRTINDA KIRMIŞ!
KUYTUL SOPAYI SIRTINDA KIRMIŞ!
Gizli tanık beyanı çarpıcı olayı ortaya çıkardı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Mahkemede İmamoğlu'nu terletecek savunma!
Mahkemede İmamoğlu'nu terletecek savunma!
Kaydet
Beşiktaş'ta Önder Özen'den transfer müjdesi: Yeni hamleler yolda!
Özen'den transfer müjdesi: Yeni hamleler yolda!
Kaydet
İran geri adım atmadı! UAEA’nın denetimi için tek şartını açıkladı
ABD ve İsrail'in baskı yaptı, İran geri adım atmadı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.