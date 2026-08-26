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Dünya

İran geri adım atmadı! UAEA’nın denetimi için tek şartını açıkladı

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İran geri adım atmadı! UAEA’nın denetimi için tek şartını açıkladı
Fotoğraf Başlığı İran geri adım atmadı! UAEA’nın denetimi için tek şartını açıkladı

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarında hasar gören nükleer tesislerin UAEA tarafından denetlenmesine kapıyı kapattı. Tahran, denetimlerin başlayabilmesi için önce yeni güvenlik kuralları ve özel bir protokol hazırlanıp yürürlüğe konulmasını istedi.

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İran, ABD ve İsrail’in saldırılarında hedef alınan nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yeniden denetlenmesi konusunda şartını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran Atom Enerjisi Kurumunun 4 yeni bilgi tabanlı projesinin tanıtıldığı tören sonrası UAEA ile son dönemdeki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İran’ın nükleer faaliyetlerini UAEA’nın güvenlik denetimleri ve kuralları çerçevesinde yürüttüğünü savunan İslami, saldırıya uğrayan tesislerin tamamının UAEA’ya kayıtlı olduğunu ve bu merkezlerde saldırıya uğramadan önce düzenli denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

UAEA’nın saldırılara itiraz etmemesinin veya saldırıları kınamamasının kurumun "yetkinliğini ve bağımsızlığını sorgulanır hale getirdiğini" dile getiren İslami, İran Meclisinin çıkardığı yasanın saldırıya uğrayan tesisler konusunda kendileri için ölçüt olduğunu, UAEA’nın öncelikle saldırıya uğrayan tesislerin güvenlik durumuna ilişkin sorumluluğunu ve bu tür tesislerin denetimi için hangi protokolün uygulanacağını açıklaması gerektiğini ifade etti.

İran geri adım atmadı! UAEA’nın denetimi için tek şartını açıkladı
Başlık Resmiİran geri adım atmadı! UAEA’nın denetimi için tek şartını açıkladı

"ABD VE İSRAİL BASKI UYGULUYOR"

İslami, "UAEA’nın böyle bir protokolü olmadığı ve bu konuda bir tutum ortaya koymadığı halde, ABD ve İsrail, ajansa, tahrip edilmiş tesislere giderek inceleme yapması için baskı uyguluyor." dedi.

Bu baskının amacının, gerçekleştirilen askeri operasyonların ardından söz konusu tesislerde ne olduğunu görme amacı taşıdığını ifade eden İslami, İran’daki koşulların halen savaş koşulları olduğunu ve tesislerin güvenliğinin sağlandığının söylenemeyeceğini belirtti.

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ÖNCE YASA SONRA DENETİM

İslami, "Yasa bizim için ölçüttür ve aynı yasa doğrultusunda konuyu UAEA’ya da bildirdik. UAEA da bu koşullarda, askeri saldırıya uğrayan tesislerin denetlenmesine ilişkin kurallar ve protokol oluşturulup onaylanarak yürürlüğe girene kadar denetim talep edemeyeceğini çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, son bir ay içerisinde UAEA ile yürütülen temaslara ilişkin olarak da saldırıya uğramayan tesislerde gerekli denetimlerin gerçekleştirildiğini ve bunun “doğal ve açık” olduğunu söyledi.

İran geri adım atmadı! UAEA’nın denetimi için tek şartını açıkladı
Başlık Resmiİran geri adım atmadı! UAEA’nın denetimi için tek şartını açıkladı

İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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