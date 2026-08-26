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'Şeytantepe' belgeseline soruşturma! Narin Güran soruşturmasına dair içerikler mercek altında

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'Şeytantepe' belgeseline soruşturma! Narin Güran soruşturmasına dair içerikler mercek altında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT’ın başvurusu üzerine, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında “Şeytantepe” belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Kesinleşmiş yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantıları araştırılıyor.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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