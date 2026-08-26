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Bisiklet sürücüsüne çifte dehşete 360 bin TL ceza! Hakaret ettiler, yumrukladılar! Saldırı anları kamerada

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Bisiklet sürücüsüne çifte dehşete 360 bin TL ceza! Hakaret ettiler, yumrukladılar! Saldırı anları kamerada

Rize’de bisiklet sürücüsü ile tartışan 2 şüpheli, araçtan inip sürücüye yumruk atıp, hakaretlerle saldırdı. Korkunç saldırı anı kameralara yansırken, 2 şüpheliye 360 bin TL para cezası kesildi, ehliyetlerine el konuldu. Bir esnafın görüntü alınmaması için kamerayı kapatmaya çalışması ise ‘Pes’ dedirtti.

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Rize’de Gündoğdu Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde korkunç bir olay yaşandı. Dün saat 17.05 sıralarında bir otomobil, bisiklet sürücüsü ile karşı karşıya geldi.

YUMRUK ATTI, HAKARET ETTİ

Otomobilde bulunan şahıslar ile bisiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine araçtan inen şüpheliler, bisiklet sürücüsüne saldırdı, hakaretler ederek yumruk attı.

Bisiklet sürücüsüne çifte dehşete 360 bin TL ceza! Hakaret ettiler, yumrukladılar! Saldırı anları kamerada
Başlık ResmiBisiklet sürücüsüne çifte dehşete 360 bin TL ceza! Hakaret ettiler, yumrukladılar! Saldırı anları kamerada

ESNAF KAMERAYI KAPAMAYA ÇALIŞTI

Kavgaya müdahale etmek üzere gelen esnaflardan biri ise bisiklet sürücüsünün kamerasını eliyle kapatarak görüntü almasına engel olmaya çalıştı. Başka bir esnaf ise “Sen neden kamerayı kapatıyorsun?” diyerek tepki gösterdi.

Bisiklet sürücüsüne çifte dehşete 360 bin TL ceza! Hakaret ettiler, yumrukladılar! Saldırı anları kamerada
Başlık ResmiBisiklet sürücüsüne çifte dehşete 360 bin TL ceza! Hakaret ettiler, yumrukladılar! Saldırı anları kamerada

360 BİN TL PARA CEZASI

Korkunç saldırı anları bisiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına anbean yansırken, araçtan inen sürücü ve yolcuya da para cezası kesildi.

Bisiklet sürücüsüne çifte dehşete 360 bin TL ceza! Hakaret ettiler, yumrukladılar! Saldırı anları kamerada
Başlık ResmiBisiklet sürücüsüne çifte dehşete 360 bin TL ceza! Hakaret ettiler, yumrukladılar! Saldırı anları kamerada

60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi uyarınca "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" suçundan sürücü D.Y.A. ile yolcu A.C.A.'ya 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uyguladı. Öte yandan sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 60 gün trafikten men edildi.

Bisiklet sürücüsüne çifte dehşete 360 bin TL ceza! Hakaret ettiler, yumrukladılar! Saldırı anları kamerada
Başlık ResmiBisiklet sürücüsüne çifte dehşete 360 bin TL ceza! Hakaret ettiler, yumrukladılar! Saldırı anları kamerada
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Rize
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