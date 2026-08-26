İletişim Başkanı Duran'dan SDG'nin feshi mesajı: Terörsüz bölge vizyonunda kararlılık sürecek

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin Şam'a entegre olarak kendisini feshetmesinin ardından açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin 'terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' vizyonuna dikkat çekti. Ankara'nın Şam'a destek vermeye devam edeceğini ifade eden Duran, "Türkiye, kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin Şam'a entegre olarak kendisini feshetmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın Şam'a destek vermeye devam edeceğini ifade eden Duran, "Türkiye, kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Durandan SDGnin feshi mesajı: Terörsüz bölge vizyonunda kararlılık sürecek

Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu sözlere yer verdi:

Türkiye, Suriye krizinin ilk gününden itibaren terör örgütlerinin ve dış müdahalelerin ülkeyi parçalama girişimlerine karşı ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan bu yaklaşımın merkezinde, Suriye’nin geleceğine yalnızca Suriye halkının iradesinin yön vermesi gerektiği anlayışı bulunmaktadır.

Bugün gelinen noktada SDG’nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir. Suriye yönetiminin kapsayıcılığı esas alan adımlarının devam etmesi, kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” vizyonu da bu anlayışın bölgesel ölçekteki ifadesidir. Etnik, mezhebî ve toplumsal farklılıkların çatışma aracı hâline getirilmediği, terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının korunduğu bölgesel bir düzenin tesis edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü bölgenin bütün halkları için gerçek güvence; ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır.

Türkiye, kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir.

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