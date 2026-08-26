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Dünya

Çinli hackerlar NASA ve ABD Senatosu'nu hedef aldı! Bilanço hesaplanamıyor

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Çinli hackerlar NASA ve ABD Senatosu'nu hedef aldı! Bilanço hesaplanamıyor
Fotoğraf Başlığı Çinli hackerlar NASA ve ABD Senatosunu hedef aldı! Bilanço hesaplanamıyor

ABD’li yetkililer, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarının NASA, Federal Rezerv, ABD Senatosu, Adalet ve Enerji bakanlıklarının yanı sıra askeri ağlara, hastanelere ve enerji şirketlerine yönelik geniş çaplı siber saldırılar düzenlediğini açıkladı.

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ABD’li yetkililer Çarşamba günü gerçekleştirdikleri açıklamada, Çin ordusu ve istihbarat servisleriyle bağlantılı hackerların, izlerini örtbas etmek ve hedef ağlara sızmak amacıyla Çinli bir teknoloji şirketini kullandığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı’na göre siber saldırı kampanyasının hedefindeki kurumlar arasında NASA, Federal Rezerv, Adalet ve Enerji bakanlıkları ile ABD Senatosu'nun yanı sıra ABD askeri ağları, hastaneler, enerji şirketleri ve savunma müteahhitleri yer aldı.

Söz konusu faaliyetin önüne geçmek amacıyla Adalet Bakanlığı, Çinli şirketle bağlantılı üç internet alan adını ele geçirdiğini duyururken, federal kurumlar da mağdur yapıların saldırganları sistemlerinden temizleyebilmesi için kullanılan tekniklere dair uyarılar yayınlamaya hazırlanıyor.

Saldırıların tam etkisinin ne olduğuna dair hasar değerlendirmeler ise güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadı.

ABD Adalet Bakanı Blanche, operasyona ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Amerika'nın kritik altyapısını hedef alan devlet destekli kötü niyetli hackerlar durdurulacak ve yargılanacak. Amerikan halkının güvenliğini sağlamak için buradayız ve bu sözü yerine getirmek amacıyla elimizdeki tüm araçları kullanacağız. Federal kolluk kuvvetleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kötü amaçlı yazılımını araştırdı ve devre dışı bıraktı.

FBI Direktörü Patel ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Çin devlet destekli hackerların ABD'nin kritik altyapısını hedef almak amacıyla kullandığı küresel bir botnet ve bilgisayar korsanlığı platformunun faaliyetlerini sekteye uğrattığımızı açıkladık. Bu araçlar, Çinli siber aktörler tarafından saldırılarının kaynağını gizlemek amacıyla kullanıldı."

Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı Eisenberg de mahkeme kararıyla gerçekleştirilen operasyonlarla, Çin bağlantılı hackerların ABD'nin kritik altyapısına yönelik siber saldırılarda kullandığı araçlara erişiminin engellendiğini ileri sürdü.

SALDIRILARIN KAYNAĞINI GİZLEYEN "GİZLEME AĞI": QSCAN VE QTROUTER

Mahkeme belgelerine göre QTFY, ücret karşılığında müşterilerine –Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu dahil– korsanlık hizmetleri sunuyor.

QScan dünya genelinde internete bağlı binlerce Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazını tarayarak otomatik şekilde ele geçiriyor.

Ayrıca ele geçirilen IoT cihazları, ticari proxy hizmetleri ve kiralanmış sanal özel sunuculardan oluşan bir "gizleme ağı" olarak çalışıyor. Sistem sayesinde zararlı trafik, saldırılar Çin'den yapılıyormuş gibi görünmeyecek şekilde farklı bölgelerden yönlendiriliyor.

Alan adlarına el konulmasıyla birlikte QScan ve QTRouter platformları tamamen çalışamaz hale getirildi. FBI ve NSA, QTFY'nin faaliyetlerinin geçmişinin en az 2018'e kadar uzandığına değindi.

Çinli hackerlar NASA ve ABD Senatosunu hedef aldı! Bilanço hesaplanamıyor
Başlık ResmiÇinli hackerlar NASA ve ABD Senatosunu hedef aldı! Bilanço hesaplanamıyor

WASHİNGTON-PEKİN HATTINDA KRONİKLEŞEN SİBER GERİLİM

Enerji santralleri ve bankalar başta olmak üzere ABD’nin kritik altyapısına yönelik Çin bağlantılı siber saldırı iddiaları uzun süredir Washington’ın gündeminde yer alıyor. İki ülke arasındaki siber güvenlik gerilimi, 2023 yılında Çinli hackerların Tayvan’a muhtemel bir müdahale sırasında ABD’nin askeri hareketliliğini sekteye uğratmak amacıyla ulaşım ağları, su tesisleri ve enerji şirketlerine sızmakla suçlanmasıyla tırmanmıştı.

Öte yandan, 2024 yılında da Çin’in telekom ağlarına sızarak o dönem başkan adayı olan Donald Trump ile başkan yardımcısı adayı JD Vance’i hedef aldığı iddiaları günlerce kamuoyunu meşgul etmişti. CNN’in konuya ilişkin görüş talep ettiği Washington’daki Çin Büyükelçiliği'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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