Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

MHP'li İlyas Topsakal'dan dikkat çeken SDG çıkışı: Suriye artık Türkiye'ye bağlandığını gösterdi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
MHP'li İlyas Topsakal'dan dikkat çeken SDG çıkışı: Suriye artık Türkiye'ye bağlandığını gösterdi
Fotoğraf Başlığı MHPli İlyas Topsakaldan dikkat çeken SDP çıkışı: Suriye artık Türkiyeye bağlandığını gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Terör örgütü SDG/YPG'nin kendini feshetmesiyle ilgili yaptığı konuşmada "Dün PYD kendini feshetti. Yani Suriye artık Türk cumhuriyeti olarak, Türk devletlerinin devamı olarak, bizim atalarımızın yaşadığı topraklar olarak, millî tesanüt olarak, iç birlik olarak Türkiye'ye bağlandığını gösterdi." dedi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Dün PYD kendini feshetti. Yani Suriye artık Türk cumhuriyeti olarak, Türk devletlerinin devamı olarak, bizim atalarımızın yaşadığı topraklar olarak, millî tesanüt olarak, iç birlik olarak Türkiye'ye bağlandığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

MHP Samsun 15. Olağan İl Kongresi'ne katılan ve divan başkanlığını üstlenen Prof. Dr. İlyas Topsakal, kongrenin siyasi konuşma kısmında açıklamalar yaptı. "Kardeşlik Kalbimizde Gelecek Aklımızda" temasıyla yapılan kongrede partililere hitap eden Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Sloganımız, 'Kardeşlik kalbimizde.' Çünkü bir milletin bir millet olmasında en ince teferruat, en güzel formül millî tesanüttür. İçte millet beraberse, birlikteyse, aynı şeyi düşünüyorsa, aynı duyguyla hareket ediyorsa o milletin geleceği tartışmasızdır. Gönüllerin birleşmesi, millet olabilme yeteneği ve kabiliyetidir. Millî tesanüt demek aslında 'Terörsüz Türkiye' demek" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal
Başlık ResmiMHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal

"SURİYE ARTIK TÜRKİYE'YE BAĞLANDIĞINI GÖSTERDİ"

PYD'nin kendini feshetmesi ve bölgede yaşanan gelişmelere değinen Topsakal, "Büyük devlet olmanın sırları vardır. Geçmişte büyük devlet olurken bizler, Türkistan'dan çıktık; Doğu Avrupa'yı, Batı Avrupa'yı, Orta Avrupa'yı, Balkanları, Kafkasları, Kuzey Afrika'yı, Orta Doğu'yu, Hindistan'ı ve Çin'i Türkler yönetirlerken büyük devlet zihniyle yönettiler. Orada idareci oldular. İnsanlara adaletle davrandılar. Kalpleri birleşti. Her ülkede kendi dillerini, Urduca gibi ordunun dilini oluşturdular. Teşrifatını oluşturdular, bürokrasisini oluşturdular, adaletini oluşturdular, hukukunu oluşturdular. Biz bu büyük milletin devamıyız. Buradaki her bir ülkücü tarihten aldığı atalarının kimliğini, idareci kimliğini yansıtan büyük insanlar. Dolayısıyla bu kimliğin asıl anahtarı dediğimiz gibi onların kalplerinin millî birlik ve tesanüt içinde olmasını gerektirir. Genel Başkanımız 'Terörsüz Türkiye' derken bu büyük devlet olmanın anahtarını ülkücülere gösteriyor. Bu anahtarı bizim elimize verdi. Cumhur İttifakı da, Cumhurbaşkanımız da bunu devletimizin bir projesi haline getirdi ve ülkemize büyük bir devletin sınırları gösterildi. Dün PYD kendini feshetti. Yani Suriye artık Türk cumhuriyeti olarak, Türk devletlerinin devamı olarak, bizim atalarımızın yaşadığı topraklar olarak, millî tesanüt olarak, iç birlik olarak Türkiye'ye bağlandığını gösterdi. Yani gönül bağları kuvvetlendi. İdari tasarruf gösterdi. Irak'ta yıllarca Türk devleti kendi şefkatiyle savaş olmasın diye uğraştı. Artık Irak da kendi geleceğini Türkiye'ye bağladı. İran bir savaşın içinde. Bu savaşın içindeyken Türk devleti İran'a olabildiğince yardım etti. Orada savaşın olmaması için uğraştı. Yani o gönül birlikteliğini orada da gösterdi. Azerbaycan'ı söylemiyorum bile" biçiminde konuştu.

MHPli İlyas Topsakaldan dikkat çeken SDP çıkışı: Suriye artık Türkiyeye bağlandığını gösterdi
Başlık ResmiMHPli İlyas Topsakaldan dikkat çeken SDP çıkışı: Suriye artık Türkiyeye bağlandığını gösterdi

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BÜYÜK TÜRKİYE'NİN KURULUŞ ANAHTARIDIR"

Terörsüz Türkiye sürecinden de söz eden Topsakal, "Terörsüz Türkiye, yani Genel Başkanımızın, büyüğümüzün bize gösterdiği bu yol, büyük Türkiye'nin kuruluş anahtarıdır. Büyük Türkiye şu demektir: Sadece siyasi, askerî güç değildir. Büyük güç irfanın birliğidir. Büyük güç kalplerin birliğidir. Büyük güç duyguların ve aklın birlikteliğidir. Bu coğrafyada Türk idari aklı, yani Türkiye'nin geçmişten gelen idari ve irfanı, aklı işte büyük devletin en büyük temelidir. O yüzden şefkatlidir Türkiye. O yüzden Suriye'den gelenleri kabul eder, burada misafir eder, geri gönderir. O yüzden Irak'tan gelenler bize sığınır. O yüzden Türkistan'dan gelenler, Özbekistan, Kazakistan, Doğu Türkistan, Afganistan, Hindistan'dan gelenler Türkiye'ye sığınırlar ve burada bir kucak bulurlar. Burada büyük devleti görürler. Burada büyük devleti yaşarlar. Büyük devletin tek temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Onun milletvekilidir, onun idarecileridir, onun valisidir, onun kaymakamıdır, onun siyasi partileridir. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'nde büyüğümüz, Genel Başkanımız bu misyonu bize öğretiyor ve gösteriyor. Türk siyasi tarihine de bunu gösteriyor. Hiçbir şey istemeden, hiçbir şey karar etmeden, hiçbir makam mevki gözetmeden bunları yapıyor. Siyasete ve herkese bunları öğretiyor" ifadelerini kullandı.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur
Başlık ResmiMHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur

BURHAN MUCUR YENİDEN İL BAŞKANI

Tek aday olarak kongrede tekrar başkanlığa aday olan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ise yeniden hizmet edeceği için mutlu olduğunu söyleyerek, yeni yönetim listesinde yer almayacak kimsenin de küsmemesi ve partilerinin politikası gereği listede olan, almayan herkesin dava uğruna çalışmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların sonrasında tek adayla yapılan kongrede oy verme işlemi başladı. Mevcut Başkan Burhan Mucur'un yeni yönetim listesinde ise şu isimler yer aldı:

"Ahmet Aydın, Alperen Köroğlu, Celal Boz, Cemalettin Kabataş, Ferhat Öztürk, Hasan Güler, Harun Can, Harun Karapıçak, Hasan Kurt, Hasret Kaya, İkram Erdemir, İfan Kalyoncu, Mustafa Ergen, Mustafa Konak, Mustafa Şen, Necip Kutlu, Nusret Soykan, Orhan Pederioğlu, Rıfat Bülbül, Selçuk Bolat, Temel Camadan, Vennas Akyol Hazneder, Volkan Turhan ve Yusuf Ertan."

Kongreye ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, eski milletvekili, partililer ve vatandaşlar katıldı.

BAKMADAN GEÇME
SDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan
GÜNDEM

SDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki paylaşımı yeniden gündemde
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
Ölümcül ilaç iddiasında gerçek başka çıktı
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
Facebook ve Instagram’ın geleceğini değiştirecek
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
Erdoğan’ın sözündeki asırlık mesaj
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğim"
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
Faizsiz 5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarı
“SURİYE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI”
“SURİYE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI”
MHP'li Topsakal’dan dikkat çeken SDG açıklaması
'HAVAYA UÇURACAĞIZ'
'HAVAYA UÇURACAĞIZ'
ABD'li savcıdan Trump'a skandal tehdit!
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
Jimmy Durmaz'dan çok konuşulacak Ibrahimovic itirafı
KUYTUL SOPAYI SIRTINDA KIRMIŞ!
KUYTUL SOPAYI SIRTINDA KIRMIŞ!
Gizli tanık beyanı çarpıcı olayı ortaya çıkardı
İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI
İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI
400 tonluk kale halatla böyle çekildi
GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Yanan ormanlık arazinin imara açıldığı iddiası!
YABANCI KURALINDA YENİ KARAR
YABANCI KURALINDA YENİ KARAR
TFF, 10+4'te önemli değişikliği duyurdu
ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
Şerife'yi öldüren caninin ilk ifadesi!
"ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"
Erdoğan'dan Malazgirt'te dünyaya net mesaj!
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
TARİH VERDİLER
TARİH VERDİLER
GTA 6 sızıntısı sonrası beklenen açıklama geldi!
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
İtalyan oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi değişti
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
'7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR'
'7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR'
100 kilometrelik fayda korkutan analiz
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sıcak havada vücudun dengesini bozabiliyor! Uzmanından ilaç uyarısı
Sıcak havada vücudun dengesini bozabiliyor! Uzmanından ilaç uyarısı
Kaydet
ABD'li savcı Trump'ı tehdit etti!
ABD'li savcıdan Trump'a skandal tehdit: Havaya uçuracağız!
Kaydet
Süper Lig maçının biletleri 41 TL: Taraftardan yoğun ilgi
Süper Lig maçının biletleri 41 TL: Taraftardan yoğun ilgi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.