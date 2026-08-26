MHP'li İlyas Topsakal'dan dikkat çeken SDG çıkışı: Suriye artık Türkiye'ye bağlandığını gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Terör örgütü SDG/YPG'nin kendini feshetmesiyle ilgili yaptığı konuşmada "Dün PYD kendini feshetti. Yani Suriye artık Türk cumhuriyeti olarak, Türk devletlerinin devamı olarak, bizim atalarımızın yaşadığı topraklar olarak, millî tesanüt olarak, iç birlik olarak Türkiye'ye bağlandığını gösterdi." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Dün PYD kendini feshetti. Yani Suriye artık Türk cumhuriyeti olarak, Türk devletlerinin devamı olarak, bizim atalarımızın yaşadığı topraklar olarak, millî tesanüt olarak, iç birlik olarak Türkiye'ye bağlandığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

MHP Samsun 15. Olağan İl Kongresi'ne katılan ve divan başkanlığını üstlenen Prof. Dr. İlyas Topsakal, kongrenin siyasi konuşma kısmında açıklamalar yaptı. "Kardeşlik Kalbimizde Gelecek Aklımızda" temasıyla yapılan kongrede partililere hitap eden Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Sloganımız, 'Kardeşlik kalbimizde.' Çünkü bir milletin bir millet olmasında en ince teferruat, en güzel formül millî tesanüttür. İçte millet beraberse, birlikteyse, aynı şeyi düşünüyorsa, aynı duyguyla hareket ediyorsa o milletin geleceği tartışmasızdır. Gönüllerin birleşmesi, millet olabilme yeteneği ve kabiliyetidir. Millî tesanüt demek aslında 'Terörsüz Türkiye' demek" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal

"SURİYE ARTIK TÜRKİYE'YE BAĞLANDIĞINI GÖSTERDİ"

PYD'nin kendini feshetmesi ve bölgede yaşanan gelişmelere değinen Topsakal, "Büyük devlet olmanın sırları vardır. Geçmişte büyük devlet olurken bizler, Türkistan'dan çıktık; Doğu Avrupa'yı, Batı Avrupa'yı, Orta Avrupa'yı, Balkanları, Kafkasları, Kuzey Afrika'yı, Orta Doğu'yu, Hindistan'ı ve Çin'i Türkler yönetirlerken büyük devlet zihniyle yönettiler. Orada idareci oldular. İnsanlara adaletle davrandılar. Kalpleri birleşti. Her ülkede kendi dillerini, Urduca gibi ordunun dilini oluşturdular. Teşrifatını oluşturdular, bürokrasisini oluşturdular, adaletini oluşturdular, hukukunu oluşturdular. Biz bu büyük milletin devamıyız. Buradaki her bir ülkücü tarihten aldığı atalarının kimliğini, idareci kimliğini yansıtan büyük insanlar. Dolayısıyla bu kimliğin asıl anahtarı dediğimiz gibi onların kalplerinin millî birlik ve tesanüt içinde olmasını gerektirir. Genel Başkanımız 'Terörsüz Türkiye' derken bu büyük devlet olmanın anahtarını ülkücülere gösteriyor. Bu anahtarı bizim elimize verdi. Cumhur İttifakı da, Cumhurbaşkanımız da bunu devletimizin bir projesi haline getirdi ve ülkemize büyük bir devletin sınırları gösterildi. Dün PYD kendini feshetti. Yani Suriye artık Türk cumhuriyeti olarak, Türk devletlerinin devamı olarak, bizim atalarımızın yaşadığı topraklar olarak, millî tesanüt olarak, iç birlik olarak Türkiye'ye bağlandığını gösterdi. Yani gönül bağları kuvvetlendi. İdari tasarruf gösterdi. Irak'ta yıllarca Türk devleti kendi şefkatiyle savaş olmasın diye uğraştı. Artık Irak da kendi geleceğini Türkiye'ye bağladı. İran bir savaşın içinde. Bu savaşın içindeyken Türk devleti İran'a olabildiğince yardım etti. Orada savaşın olmaması için uğraştı. Yani o gönül birlikteliğini orada da gösterdi. Azerbaycan'ı söylemiyorum bile" biçiminde konuştu.

MHPli İlyas Topsakaldan dikkat çeken SDP çıkışı: Suriye artık Türkiyeye bağlandığını gösterdi

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BÜYÜK TÜRKİYE'NİN KURULUŞ ANAHTARIDIR"

Terörsüz Türkiye sürecinden de söz eden Topsakal, "Terörsüz Türkiye, yani Genel Başkanımızın, büyüğümüzün bize gösterdiği bu yol, büyük Türkiye'nin kuruluş anahtarıdır. Büyük Türkiye şu demektir: Sadece siyasi, askerî güç değildir. Büyük güç irfanın birliğidir. Büyük güç kalplerin birliğidir. Büyük güç duyguların ve aklın birlikteliğidir. Bu coğrafyada Türk idari aklı, yani Türkiye'nin geçmişten gelen idari ve irfanı, aklı işte büyük devletin en büyük temelidir. O yüzden şefkatlidir Türkiye. O yüzden Suriye'den gelenleri kabul eder, burada misafir eder, geri gönderir. O yüzden Irak'tan gelenler bize sığınır. O yüzden Türkistan'dan gelenler, Özbekistan, Kazakistan, Doğu Türkistan, Afganistan, Hindistan'dan gelenler Türkiye'ye sığınırlar ve burada bir kucak bulurlar. Burada büyük devleti görürler. Burada büyük devleti yaşarlar. Büyük devletin tek temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Onun milletvekilidir, onun idarecileridir, onun valisidir, onun kaymakamıdır, onun siyasi partileridir. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'nde büyüğümüz, Genel Başkanımız bu misyonu bize öğretiyor ve gösteriyor. Türk siyasi tarihine de bunu gösteriyor. Hiçbir şey istemeden, hiçbir şey karar etmeden, hiçbir makam mevki gözetmeden bunları yapıyor. Siyasete ve herkese bunları öğretiyor" ifadelerini kullandı.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur

BURHAN MUCUR YENİDEN İL BAŞKANI

Tek aday olarak kongrede tekrar başkanlığa aday olan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ise yeniden hizmet edeceği için mutlu olduğunu söyleyerek, yeni yönetim listesinde yer almayacak kimsenin de küsmemesi ve partilerinin politikası gereği listede olan, almayan herkesin dava uğruna çalışmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların sonrasında tek adayla yapılan kongrede oy verme işlemi başladı. Mevcut Başkan Burhan Mucur'un yeni yönetim listesinde ise şu isimler yer aldı:

"Ahmet Aydın, Alperen Köroğlu, Celal Boz, Cemalettin Kabataş, Ferhat Öztürk, Hasan Güler, Harun Can, Harun Karapıçak, Hasan Kurt, Hasret Kaya, İkram Erdemir, İfan Kalyoncu, Mustafa Ergen, Mustafa Konak, Mustafa Şen, Necip Kutlu, Nusret Soykan, Orhan Pederioğlu, Rıfat Bülbül, Selçuk Bolat, Temel Camadan, Vennas Akyol Hazneder, Volkan Turhan ve Yusuf Ertan."

Kongreye ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, eski milletvekili, partililer ve vatandaşlar katıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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