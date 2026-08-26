Yabancı kuralında yeni karar: TFF, 10+4'te önemli değişikliği duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1'inci Lig kulüplerinin A takım listesine kaydedemedikleri futbolcularını Türkiye Kupası’nda oynatabilmesine yönelik geçici düzenleme yaptı.

TFF, 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maçları statüsünde yapılan değişikliği açıkladı.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1'inci Lig kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını bazı koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilecekleri belirtildi.

Türkiye Kupası ile ilgili yeni kararı, TFF'nin sitesinden resmen duyuruldu.

KUPA DÜZENLEMESİNDE 26 AĞUSTOS DETAYI

Yapılan değişikliğe göre;

- Trendyol Süper Lig ekipleri müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı yazabilecek.

- 1. Lig ekipleri ise kadroya en fazla 8 yabancı yazabilecek ve sahada aynı anda en fazla 6 yabancı bulundurabilecek.

Düzenlemenin, 26 Ağustos 2026 itibarıyla kulüplerin kadrosunda bulunan ve sözleşmesi devam eden futbolcuları kapsayacağı duyuruldu.

Bu karar sonrası kulüpler, 14 yabancıdan fazla oyuncuyu kadroda tutabilecek. 14'ten fazla oyuncu durumunda sözleşme feshedilmeyecek. Söz konusu futbolcular, Türkiye Kupası'nda oynayabilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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