Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Artık 250 TL'lik ekstra masraf yok! Her öğrenci için zorunlu

Okullarda ders zilinin çalmasına sayılı günler kala, MEB’in kararıyla okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden başlayacak. Bu kararın güvenliği daha da artıracağını belirten TOKÜSFED Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, “Armanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte okullarımızda düzen, ahenk ve disiplin yeniden ön plana çıktı. Hazır armalı ürün velinin cebini korumak için daha avantajlı” dedi. Erçin, velilerin 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını söyledi.

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin heyecanla beklediği 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’na sayılı günler kaldı. Yeni dönem takvimine göre okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, okula daha hızlı adapte olabilmeleri amacıyla diğer öğrencilerden bir hafta önce, 7 - 11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Tüm kademelerdeki öğrenciler için ise ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul kıyafetlerinde yaptığı son düzenlemeyle birlikte kıyafetlerde arma zorunluluğu yeniden başlatıldı.

Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Armasız öğrenci kalmayacak… ‘Veliler 250 TLlik masraftan kurtuldu’

Türkiye Okul Kıyafetleri Üreticileri ve Satıcıları Federasyonu (TOKÜSFED) Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, yeni uygulamayı değerlendirdi. Erçin, uygulamanın okul güvenliğini artıracağını, velilerin 250 TL’lik terzi masrafından kurtulacağını belirtti.

Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Armasız öğrenci kalmayacak… ‘Veliler 250 TLlik masraftan kurtuldu’

“EK BİR GÜVENLİK SAĞLADI”

Serbest kıyafet döneminin okullarda sıkıntılara neden olduğunu belirten Erçin “Okul kıyafetlerinde armanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte okullarımızda düzen, ahenk ve disiplin yeniden ön plana çıktı. Bu durum okullarımıza ek bir güvenlik sağladı. Ayrıca okullarımız, kıyafetlerini en az 4 yılda bir değiştirme şartıyla istedikleri modeli tercih edebilmeye devam edecek" dedi.

Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Armasız öğrenci kalmayacak… ‘Veliler 250 TLlik masraftan kurtuldu’

“250 LİRA EKSTRA MALİYET DEMEK”

Bakanlığın 22 Temmuz'da yayımladığı yeni yönetmelikle doğru bir adım attığını söyleyen Erçin, şöyle konuştu:

Velilerimiz düz renk bir kıyafet alıp buna sonradan arma diktirmek istediklerinde, hem armaya hem de terziye ayrı ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu da günümüz şartlarında en az 200 ile 250 lira arasında ekstra bir maliyet demek. Oysa mağazalarda resmi arması üzerinde hazır dikili olan kıyafetler ile arması olmayanlar arasında en fazla 50 lira fark ediyor. Dolayısıyla hazır armalı kıyafet tercih etmek velilerimiz için çok daha avantajlı.

“OKUL KIYAFETİ SEKTÖRÜ YÜZDE 100 YERLİ”

Armalı ürünlerin hazır olarak satın alınmasının çok daha ekonomik olduğunu ifade eden Erçin, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti üretimlerinin yüzde 80 ila yüzde 90 oranında tamamlandığını açıkladı.

Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Armasız öğrenci kalmayacak… ‘Veliler 250 TLlik masraftan kurtuldu’

Erçin, “Okul kıyafeti sektörü yüzde 100 yerli ve milli bir sektördür. Kumaşından düğmesine, fermuarından fasoncusuna, tedarikçisinden mağazadaki çalışanına kadar her şey iç piyasadan karşılanıyor. Dışarıdan hiçbir ithal ürün girmiyor. Bu yerli üretimin bereketi de doğrudan ülke ekonomimize olumlu bir şekilde yansıyor” dedi.

Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Armasız öğrenci kalmayacak… ‘Veliler 250 TLlik masraftan kurtuldu’

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararında şu ifadelere yer verildi:

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafetin serbest olmasını öngören hüküm kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre, ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak. Belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Öğrencilerin giyeceği tişört ve gömlek gibi üst kıyafetlerin sol göğüs kısmında okul arması yer alması zorunludur. Belirlenen okul kıyafetleri ve armalar en az 4 eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilemez.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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