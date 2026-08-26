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Ekonomi

Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi

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Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America (BofA) Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini yer alırken, bu detay memur ve emeklinin ocak zammı için kritik bir ipucu verdi. İşte detaylar...
 

Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN ENFLASYON KRİTİK!

Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 7'yi aşan enflasyon farkı eklenerek zam alacak.

Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi

TÜİK, henüz sadece temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 1,78 geldi. Memur ve emeklinin zammının kesinleşmesi için henüz 5 aylık enflasyonun açıklanması bekleniyor. 

Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Bank of America'nın Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 oldu. Bu oran memur ve emekli zammı için önemli bir ipucu verdi. 

Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

BofA'nın yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon yüzde 9,98 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı da yüzde 9,98 olarak gerçekleşecek. 

Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI... 

Yüzde 9,98'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 902 liraya çıkacak.
 

Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 2,79 olacak. Böylece memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 7,92 olarak gerçekleşecek. 
 

Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Bu durumda ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 785 liraya yükselecek. 

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