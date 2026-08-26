Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN ENFLASYON KRİTİK!

Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 7'yi aşan enflasyon farkı eklenerek zam alacak.