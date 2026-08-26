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İstanbul trafiğine ilaç olacak! Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor

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İstanbul trafiğine ilaç olacak! Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor

İstanbul’un ulaşım altyapısında önemli bir alternatif oluşturması hedeflenen Kuzey Marmara Otoyolu’nun 8. kesimi Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bahçeşehir’de havadan görüntülenen dev şantiye alanında yüzlerce hafriyat kamyonu ve iş makinesi yoğun mesai yaparken, otoyol güzergahında gerçekleştirilen geniş kapsamlı kazı, dolgu ve zemin düzenleme çalışmaları dikkat çekti. Projenin 2027'de tamamlanarak tam kapasite hizmete girmesi planlanıyor.

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İstanbul'un önemli ulaşım akslarından biri olması planlanan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8. kesimi Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi'nde, yerleşim alanlarının arasında ilerleyen otoyol güzergahında zemin hazırlıkları, yarma ve dolgu çalışmaları ile viyadük ve bağlantı yollarındaki imalatlar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Dron görüntülerine yansıyan yoğun şantiye trafiği, projenin özellikle Bahçeşehir kesiminde ulaştığı aşamayı gözler önüne seriyor.

TEM'İN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 45 kilometrelik otoyol ve bağlantı yollarının inşa edilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Mahmutbey Gişeleri ve TEM Otoyolu’ndaki trafik yükünün azaltılması, Bahçeşehir, Başakşehir, Olimpiyat Stadı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresindeki ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor.

İstanbul trafiğine ilaç olacak! Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
Başlık Resmiİstanbul trafiğine ilaç olacak! Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor

SAZLIDERE KÖPRÜSÜ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Projenin en dikkat çekici yapılarından Sazlıdere Köprüsü'nde de çalışmalar sürerken, 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli olarak planlanan köprü ve bağlantı güzergahları, otoyolun önemli geçiş noktalarından birini oluşturuyor. Güzergah boyunca yükselen viyadük ayakları, açılan derin yarma alanları ve genişletilen otoyol platformları, çalışmalardaki ilerlemeyi ortaya koyuyor.

İstanbul trafiğine ilaç olacak! Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
Başlık Resmiİstanbul trafiğine ilaç olacak! Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor

Havadan çekilen görüntülerde, yüksek katlı konutların hemen yanında uzanan dev otoyol koridorunda çok sayıda kamyonun hafriyat taşıdığı görülürken, ekskavatörlerin ise kazı ve zemin düzenleme çalışmalarını sürdürdüğü görülüyor. Bazı bölgelerde kademeli şevlerin oluşturulduğu, bazı kesimlerde ise otoyol platformunun kaplama ve üstyapı imalatlarına hazırlanacak seviyeye getirildiği gözleniyor.

İstanbul trafiğine ilaç olacak! Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
Başlık Resmiİstanbul trafiğine ilaç olacak! Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor

2027'DE TAMAMLANACAK

Projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanarak tam kapasite hizmete alınmasının hedeflendiği belirtilirken, tamamlandığında İstanbul’un kuzey ve batı aksları arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi ve kent içindeki trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul
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