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Ekonomi

İstanbul'da yeni bir şehir yükseliyor! 150 bin kişinin yaşayacağı bölgede geri sayım

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İstanbul'da yeni bir şehir yükseliyor! 150 bin kişinin yaşayacağı bölgede geri sayım

İstanbul Arnavutköy'de TOKİ tarafından yapımı sürdürülen 36 bin konutluk dev projede son durum dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Sazlıbosna ve Hacımaşlı Mahalleleri'nde yükselen binlerce konutun bulunduğu şantiye alanlarında bazı bloklarda inşaatların büyük oranda tamamlandığı, cam ve doğrama montajları ile dış cephe boya çalışmalarının son aşamaya geldiği görüldü. Sosyal yaşam alanları ve kamuoyunda Kanal İstanbul Köprüsü olarak da bilinen Nakkaş Köprüsü ile sosyal konutlar aynı karede görüntülendi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile Arnavutköy Sazlıbosna'da İlk Evim Projesi kapsamında inşa edilen sosyal konutlar hızla yükseliyor.

İLK TESLİMATLAR 2027'DE

Arnavutköy Sazlıbosna Projesi kapsamındaki ilk konutların 2027 yılından itibaren hak sahiplerine etapla halinde teslimi öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 150 bin vatandaşın yeni ve depreme dayanıklı konutlara kavuşması hedefleniyor.

İstanbul'da yeni bir şehir yükseliyor! 150 bin kişinin yaşayacağı bölgede geri sayım
Başlık Resmiİstanbul'da yeni bir şehir yükseliyor! 150 bin kişinin yaşayacağı bölgede geri sayım

Arnavutköy Sazlıbosna ve Hacımaşlı Mahalleleri'nde yapımı devam eden TOKİ sosyal konut projeleri dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alana yayılan şantiye sahalarında çok sayıda blokta çalışmaların önemli ölçüde ilerlediği görüldü.

İstanbul'da yeni bir şehir yükseliyor! 150 bin kişinin yaşayacağı bölgede geri sayım
Başlık Resmiİstanbul'da yeni bir şehir yükseliyor! 150 bin kişinin yaşayacağı bölgede geri sayım

Bazı konutlarda dış cephe kaplamaları, boya çalışmaları ile cam ve pencere montajlarının tamamlanma aşamasına geldiği, çevre düzenleme çalışmalarının ise birçok noktada sürdüğü gözlendi.

İstanbul'da yeni bir şehir yükseliyor! 150 bin kişinin yaşayacağı bölgede geri sayım
Başlık Resmiİstanbul'da yeni bir şehir yükseliyor! 150 bin kişinin yaşayacağı bölgede geri sayım

YENİ KONUT BÖLGESİ VE NAKKAŞ KÖPRÜSÜ AYNI KAREDE

Dron görüntülerinde konut alanlarının yanı sıra sosyal donatı alanları, ulaşım bağlantıları ve devam eden altyapı çalışmaları da yer aldı. Bölgede yükselen yeni yaşam alanları ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan ve kamuoyunda Kanal İstanbul Köprüsü olarak da bilinen Nakkaş Köprüsü aynı karede görüntülendi.

İstanbul'da yeni bir şehir yükseliyor! 150 bin kişinin yaşayacağı bölgede geri sayım
Başlık Resmiİstanbul'da yeni bir şehir yükseliyor! 150 bin kişinin yaşayacağı bölgede geri sayım

BAZI ETAPLARDA KABA İNŞAAT BİTTİ

Havadan görüntülenen son durumda, bazı etaplarda konutların tamamlanma aşamasına geldiği, bazı etaplarda ise kaba inşaat ve ince işçilik çalışmalarının aralıksız sürdüğü görüldü.

İstanbul'da yeni bir şehir yükseliyor! 150 bin kişinin yaşayacağı bölgede geri sayım
Başlık Resmiİstanbul'da yeni bir şehir yükseliyor! 150 bin kişinin yaşayacağı bölgede geri sayım
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Arnavutköy
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