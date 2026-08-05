Elon Musk’ın roketi kontrolden çıktı, Ay'da 5 katlı bina büyüklüğünde delik açacak! Dünya etkilenecek mi?

AY YÜZEYİNDE KRATER OLUŞACAK

NASA verilerine göre dört tonluk roket gövdesinin vurmasıyla Ay yüzeyinde yaklaşık 18 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde, yani beş katlı bir bina büyüklüğünde bir krater oluşacak. Çarpışmayla birlikte tonlarca toz ve kaya kütlesi dışarı savrulacak.

NASA yetkilisi Jimi Russell ve gökbilimciler, kaza sonucu meydana gelen tabloyu bilimsel veriler elde etmek için takip ediyor.