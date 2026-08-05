Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Elon Musk’ın roketi kontrolden çıktı, Ay'da 5 katlı bina büyüklüğünde delik açacak! Dünya etkilenecek mi?

Kaydet
Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Elon Musk’ın roketi kontrolden çıktı, Ay'da 5 katlı bina büyüklüğünde delik açacak! Dünya etkilenecek mi?

Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin ikinci aşaması, uzayda geçirdiği kontrolsüz sürecin ardından bugün Ay yüzeyine çarpıyor.

4 ton ağırlığındaki roket parçası saatte 5.400 mil (yaklaşık 8.690 km/s) hızla Ay yüzeyine fırlatılmıştı.

Elon Musk’ın roketi kontrolden çıktı, Ay'da 5 katlı bina büyüklüğünde delik açacak! Dünya etkilenecek mi?

Ocak 2025’te fırlatılan 4 ton ağırlığındaki roket parçası, Güneş aktivitesi ve kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle Ay’a doğru yöneldi. Çarpışmanın Dünya açısından herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığı, olayın Ay'ın batı kenarındaki Einstein krateri bölgesinde meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Elon Musk’ın roketi kontrolden çıktı, Ay'da 5 katlı bina büyüklüğünde delik açacak! Dünya etkilenecek mi?

AY YÜZEYİNDE KRATER OLUŞACAK

NASA verilerine göre dört tonluk roket gövdesinin vurmasıyla Ay yüzeyinde yaklaşık 18 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde, yani beş katlı bir bina büyüklüğünde bir krater oluşacak. Çarpışmayla birlikte tonlarca toz ve kaya kütlesi dışarı savrulacak.

NASA yetkilisi Jimi Russell ve gökbilimciler, kaza sonucu meydana gelen tabloyu bilimsel veriler elde etmek için takip ediyor.

Elon Musk’ın roketi kontrolden çıktı, Ay'da 5 katlı bina büyüklüğünde delik açacak! Dünya etkilenecek mi?

Çarpışma bölgesi uydularla incelenerek yapay çarpmaların Ay yüzeyindeki etkileri analiz edilecek.

 

Elon Musk’ın roketi kontrolden çıktı, Ay'da 5 katlı bina büyüklüğünde delik açacak! Dünya etkilenecek mi?

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar ayrıca, uzayda terk edilen donanımların ve uzay çöplerinin takibi konusunda daha sıkı tedbirler alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Elon Musk’ın roketi kontrolden çıktı, Ay'da 5 katlı bina büyüklüğünde delik açacak! Dünya etkilenecek mi?

MUSK'TAN YENİ HEDEF: YILDA 10 MİLYON TON YÜK

Yaşanan kaza gelişmesinin gölgesinde SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin vizyonel ve agresif büyüme hedeflerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Musk, SpaceX'in Starship uzay sistemini kullanarak gelecekte yılda 10 milyon tona kadar yükü yörüngeye ulaştırmayı planladığını duyurdu.

Mevcut kapasitelerine dikkat çeken Musk, Falcon roketlerinin şu anda yılda yaklaşık 2 bin 500 ton yükü yörüngeye taşıdığını, diğer tüm şirketlerin toplam kapasitesinin ise yalnızca 300 ton civarında kaldığını belirtti. SpaceX'in Dünya'dan yörüngeye gönderilen toplam yüklerin %80 ila %90'ını tek başına üstlendiğini vurgulayan Musk, Starship sistemi sayesinde bu hacmin önce yılda 1 milyon tonun üzerine, ardından da 10 milyon ton seviyesine çıkarılacağını ifade etti.

Söz konusu stratejinin merkezinde yer alan Starship, geçtiğimiz Temmuz ayında 13. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu uçuşta gemi, ilk kez yük bölümünden 20 adet Starlink V3 uydusunu fırlattıktan sonra Hint Okyanusu’na planlanan inişini gerçekleştirdi. SpaceX'in nihai planları doğrultusunda Starship; insanlı uzay uçuşları, ticari uydu fırlatmaları ve Ay ile Mars başta olmak üzere derin uzay görevlerinin ana taşıyıcısı olacak.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
AÖL 3.dönem sınav sonuçları için saatler kaldı! Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 3.dönem sınav sonuçları için saatler kaldı!
Kaydet
Yalova'da ilginç görüntü! Park edilmemesi için yaptığına bakın
Yalova'da ilginç görüntü! Park edilmemesi için yaptığına bakın
Kaydet
Fatih'te 'barış' buluşması faciayla bitti! 19 yaşındaki genç can verdi
Fatih'te 'barış' buluşması faciayla bitti!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.