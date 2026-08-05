Elon Musk’ın roketi kontrolden çıktı, Ay'da 5 katlı bina büyüklüğünde delik açacak! Dünya etkilenecek mi?
Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin ikinci aşaması, uzayda geçirdiği kontrolsüz sürecin ardından bugün Ay yüzeyine çarpıyor.
4 ton ağırlığındaki roket parçası saatte 5.400 mil (yaklaşık 8.690 km/s) hızla Ay yüzeyine fırlatılmıştı.
Ocak 2025’te fırlatılan 4 ton ağırlığındaki roket parçası, Güneş aktivitesi ve kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle Ay’a doğru yöneldi. Çarpışmanın Dünya açısından herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığı, olayın Ay'ın batı kenarındaki Einstein krateri bölgesinde meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
AY YÜZEYİNDE KRATER OLUŞACAK
NASA verilerine göre dört tonluk roket gövdesinin vurmasıyla Ay yüzeyinde yaklaşık 18 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde, yani beş katlı bir bina büyüklüğünde bir krater oluşacak. Çarpışmayla birlikte tonlarca toz ve kaya kütlesi dışarı savrulacak.
NASA yetkilisi Jimi Russell ve gökbilimciler, kaza sonucu meydana gelen tabloyu bilimsel veriler elde etmek için takip ediyor.
Çarpışma bölgesi uydularla incelenerek yapay çarpmaların Ay yüzeyindeki etkileri analiz edilecek.
UZMANLAR UYARDI
Uzmanlar ayrıca, uzayda terk edilen donanımların ve uzay çöplerinin takibi konusunda daha sıkı tedbirler alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
MUSK'TAN YENİ HEDEF: YILDA 10 MİLYON TON YÜK
Yaşanan kaza gelişmesinin gölgesinde SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin vizyonel ve agresif büyüme hedeflerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Musk, SpaceX'in Starship uzay sistemini kullanarak gelecekte yılda 10 milyon tona kadar yükü yörüngeye ulaştırmayı planladığını duyurdu.
Mevcut kapasitelerine dikkat çeken Musk, Falcon roketlerinin şu anda yılda yaklaşık 2 bin 500 ton yükü yörüngeye taşıdığını, diğer tüm şirketlerin toplam kapasitesinin ise yalnızca 300 ton civarında kaldığını belirtti. SpaceX'in Dünya'dan yörüngeye gönderilen toplam yüklerin %80 ila %90'ını tek başına üstlendiğini vurgulayan Musk, Starship sistemi sayesinde bu hacmin önce yılda 1 milyon tonun üzerine, ardından da 10 milyon ton seviyesine çıkarılacağını ifade etti.
Söz konusu stratejinin merkezinde yer alan Starship, geçtiğimiz Temmuz ayında 13. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu uçuşta gemi, ilk kez yük bölümünden 20 adet Starlink V3 uydusunu fırlattıktan sonra Hint Okyanusu’na planlanan inişini gerçekleştirdi. SpaceX'in nihai planları doğrultusunda Starship; insanlı uzay uçuşları, ticari uydu fırlatmaları ve Ay ile Mars başta olmak üzere derin uzay görevlerinin ana taşıyıcısı olacak.