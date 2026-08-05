Polis Akademisi'ne 350 öğrenci alınacak! 350 komiser yardımcısı alımı için başvuru tarihleri ve şartları duyuruldu

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesine öğrenci alımı yapılacak. Buna göre, İç Güvenlik Fakültesine giriş sınavıyla 285'i erkek, 30'u kadın, 35'i de şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları arasından başvuracak adaylardan olmak üzere toplam 350 öğrenci alımı yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının "2026 Yılı 3. Dönem İç Güvenlik Fakültesi Adayları Giriş Sınavı Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilanda Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesi'ne 2026 yılı 3. dönem giriş sınavıyla 350 öğrenci alınacağı duyuruldu. Komiser yardımıcısı olabilmek için başvuruda bulunacak adaylar sürecin ayrıntılarını araştırıyor.

Polis Akademisine 350 öğrenci alınacak! 350 komiser yardımcısı alımı için başvuru tarihleri ve şartları duyuruld

Adaylar, başvurularını 5-7 Ağustos tarihlerinde, başkanlığın "pa.edu.tr" internet adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi aynı internet sitesinden ilan edilecek.

Adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

KOMİSER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Alan Yeterlilik Testi'nin sonuçlarından başvurulacak sıralamaya göre eşit ağırlık için 90 bin, sayısal için 100 bin, sözel için de ilk 30 bin içerisinde yer alan adaylar kabul edilecek.

Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise belirtilen sıralamaya karşılık gelen puanların yüzde 80'ini almış olma şartı gerekiyor.

Sınavı geçerek İç Güvenlik Fakültesine yerleşen ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, komiser yardımcısı olarak atanacak.

Alıma ilişkin detaylara "pa.edu.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.



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