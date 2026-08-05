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Politika

Bahçeli'den dikkat çeken sözler: Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir

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Bahçeli'den dikkat çeken sözler: Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır. 86 milyon kazanacak" ifadelerini kullandı. "Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir" diyen Bahçeli, "Attığımız imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bin yıllık kardeşliğimiz bir defa daha tescillendi" ifadelerini kullandı.

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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasanın adı, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası' oldu.

'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası' başlığı ile hazırlanan teklife MHP grubunda ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli attı.

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Tarihi süreçle ilgili Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a konuşan Bahçeli "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir." dedi.

"86 MİLYON VATANDAŞIMIZ VE ORTA DOĞU HALKLARI KAZANMIŞTIR"

Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkesin kazandığının altını çizen Devlet Bahçeli, "86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu projenin bir devlet projesi olduğunu söyleyen Bahçeli sürece ilişkin "Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz." dedi.

Bahçeli'den dikkat çeken sözler: Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir
Başlık ResmiBahçeli'den dikkat çeken sözler: Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir

SON GRUP TOPLANTILARINDA NEDEN SÜRECE İLİŞKİN KONUŞMADI?

Bahçeli, son dönemde MHP grup toplantılarında “Terörsüz Türkiye” sürecine neden değinmediğine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinmiyorsunuz diye. Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir."

"DEMİRTAŞ İLE İYİ BİR HUKUKUMUZ VAR"

Selahattin Demirtaş hakkında da değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, "Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş’la Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birlikte çalıştık." dedi.

"DEMİRTAŞ EVİNE, AHMETLER GÖREVİNE, ÖCALAN UMUT HAKKINA KAVUŞMALI"

Bahçeli, daha önce yaptığı "Selahattin Demirtaş evine dönsün" açıklaması ile ilgili ise "Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye’nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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