Almanya'da geliştirilen EKG sensörlü akıllı klozet kapağı, yalnızca 30 saniyelik kullanımda kalp ritim bozukluğunu yüksek doğrulukla tespit edebiliyor. Uzmanlara göre, erken teşhisi mümkün kılabilecek bu teknoloji inme riskinin azaltılmasında önemli bir dönüm noktası olabilir.

Kalp ritim bozukluklarının erken teşhisinde dikkat çeken bir teknoloji geliştirildi. Alman tıbbi teknoloji şirketi Hamberger Medical tarafından tasarlanan EKG sensörlü akıllı klozet kapağı, yapılan araştırmaya göre atriyal fibrilasyonu (AFib) (kalp ritim bozukluğunu) tespit etmede hastanelerde kullanılan standart EKG testleriyle yüksek uyum gösterdi.

30 SANİYE OTURMAK YETERLİ

HARO EKG koltuk kapağı adı verilen sistem, standart EKG cihazlarında kullanılan sensörlerle donatıldı. Kullanıcıların yaklaşık 30 saniye boyunca klozet kapağına oturması yeterli oluyor. Bu sırada akıllı telefon uygulaması EKG verilerini kaydediyor ve kalp ritmindeki düzensizlikleri analiz ediyor.

30 saniye oturmanız yetiyor! Akıllı klozet kapağı kalp hastalıklarını tespit ediyor

EKG CİHAZLARIYLA ÖRTÜŞÜYOR

Hamberger Kalp Çalışması kapsamında yapılan değerlendirmede, akıllı klozet kapağının elde ettiği sonuçların standart 12 kanallı EKG cihazlarıyla büyük ölçüde örtüştüğü bildirildi. Araştırmada ayrıca katılımcıların herhangi bir özel eğitim almadan sistemi rahatlıkla kullanabildiği belirtildi.

Araştırmanın sonuçları henüz bağımsız hakem değerlendirmesinden geçmemiş olsa da uzmanlar, teknolojinin özellikle belirti vermeyen hastalarda erken teşhis açısından umut vadettiğini ifade ediyor. Atriyal fibrilasyon hastalarının yaklaşık üçte biri hiçbir belirti göstermediği için hastalık çoğu zaman fark edilmeden ilerleyebiliyor.

30 saniye oturmanız yetiyor! Akıllı klozet kapağı kalp hastalıklarını tespit ediyor

Kalp elektrofizyoloğu Dr. Paari Dominic, AFib hastalarında erken müdahalenin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını belirterek, teşhisten sonraki ilk yıl içinde normal kalp ritmini korumaya yönelik tedavilerin daha iyi sonuçlar verdiğini söyledi. Dominic, özellikle kalbinde yapısal veya elektriksel bozukluk bulunan yüksek riskli hastaların düzenli takipten büyük fayda görebileceğini vurguladı.

ABD'de halen 5 milyondan fazla yetişkin atriyal fibrilasyonla yaşıyor ve vaka sayısının yaşlanan nüfusla birlikte artması bekleniyor. Tedavi edilmediğinde inmenin ilk belirti olabildiği AFib, yüksek tansiyon, obezite, diyabet, uyku apnesi, hipertiroidi, sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketimi gibi risk faktörleriyle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, günlük yaşamın bir parçası haline gelebilecek bu tür teknolojilerin erken tanıyı kolaylaştırarak ciddi komplikasyonların önlenmesine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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