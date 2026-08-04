Korkudan eve giremiyorlar! Felakette evsiz kalan aile bahçede yaşıyor! ‘Sofra bezi gibi silkeledi bizi’
Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan hortumda evi harabeye dönen 54 yaşındaki Müzeyyen Mülazım, evsiz kaldı. AFAD’ın uyarısı sonrasında evine giremez hale gelen Mülazım, çocuklarıyla bahçede hayat mücadelesi veriyor. Mülazım “Evin bir anda böyle kalkıp bindiğini hissettik. Hortum bir sofra bezini nasıl silkersin, onun gibi silkiyordu bizi. Evin duvarı çatladı, çatısı uçtu. Kıpırdayacak yerimiz yoktu” dedi.
BAHÇEDE YAŞIYORLAR
25 Temmuz tarihinde Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum seralara zarar verip ağaçları kökünden söktü. Mülazım ailesinin evi de hortumda zarar gördü. 10 gündür hasarlı evine giremeyen 54 yaşındaki Müzeyyen Mülazım, 40 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarda çocuklarıyla birlikte bahçede yaşamaya çalışıyor.
“SOFRA BEZİ GİBİ SİLKELEDİ”
Korkudan evine giremeyen Müzeyyen Mülazım, fırtınanın evlerini adeta bir sofra bezi gibi silkelediğini söyledi. Mülazım, hortum anında yaşadığı dehşeti gözyaşlarıyla anlattı.
“KIPIRDAYACAK YERİMİZ YOKTU”
Müzeyyen Mülazım şöyle konuştu:
Biz depremzedelere sadece üzülmüşüz, onların ne yaşadıklarını anlayamamışız. Anladığımızı zannetmişiz ama anlayamamışız, öyle zor ki. O an artık kurtuluşumuzun olmadığını düşündüm. Evim eski olduğu için çatılarda kiremitler atmaya başladı. Evin bir anda böyle kalkıp bindiğini hissettik. Hortum bir sofra bezini nasıl silkersin, onun gibi silkiyordu bizi. Evin duvarı çatladı, çatısı uçtu. Üzerimize yağmur komple akıyordu. Kıpırdayacak yerimiz yoktu. Dışarıya çıksam kiremitler kafamıza atıyordu. Ağaçlar devrildi. Ne yapacağımızı şaşırdık.
“KALABİLECEK İKİNCİ BİR EVİM YOK”
Gidecek başka hiçbir yerleri olmadığını vurgulayan Mülazım, sözlerini şöyle sürdürdü:
AFAD ekibi geldi, tutanak tuttular. 'Abla sen burada kalamazsın' dediler. Yağmur altında sabahladım. Eşim kapının ağzında yattı, çocuklarım o eşyaların üzerinde yattı. Evimizin duvarlarında büyük miktarda çatlama var. Evin bir tarafı kerpiç, bir tarafı briket olduğu için her yer attı, buralar çatladı. Şu an dışarıda kalıyorum, kızlarım burada yatıyor. Kalabilecek ikinci bir evim yok" dedi.