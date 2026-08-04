Korkudan eve giremiyorlar! Felakette evsiz kalan aile bahçede yaşıyor! ‘Sofra bezi gibi silkeledi bizi’

“KIPIRDAYACAK YERİMİZ YOKTU”

Müzeyyen Mülazım şöyle konuştu:

Biz depremzedelere sadece üzülmüşüz, onların ne yaşadıklarını anlayamamışız. Anladığımızı zannetmişiz ama anlayamamışız, öyle zor ki. O an artık kurtuluşumuzun olmadığını düşündüm. Evim eski olduğu için çatılarda kiremitler atmaya başladı. Evin bir anda böyle kalkıp bindiğini hissettik. Hortum bir sofra bezini nasıl silkersin, onun gibi silkiyordu bizi. Evin duvarı çatladı, çatısı uçtu. Üzerimize yağmur komple akıyordu. Kıpırdayacak yerimiz yoktu. Dışarıya çıksam kiremitler kafamıza atıyordu. Ağaçlar devrildi. Ne yapacağımızı şaşırdık.